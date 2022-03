Reklama

"Na PGE Narodowym w Warszawie obywatele Ukrainy mogą nie tylko wystąpić o nadanie numeru PESEL, ale również założyć konto w PKO Banku Polskim i złożyć w ZUS wniosek o świadczenia dla rodziny" - przekazał w informacji prasowej bank.

Reklama

Jak dodano, aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny jest numer rachunku bankowego w Polsce.

"Od soboty, 26 marca, na Stadionie uruchomionych zostało m.in. 16 stanowisk, na których doradcy PKO Banku Polskiego zakładają konta obywatelom Ukrainy. W ofercie PKO Konto bez Granic wraz z kartą, dostępem do rachunku przez internet i telefon, które dla nowych klientów (obywateli Ukrainy) jest bezpłatne przez 12 miesięcy od dnia otwarcia" - przekazano.

Jak tłumaczy bank, aby otworzyć konto, obywatel Ukrainy powinien posługiwać się jednym z poniższych dokumentów: paszport zagraniczny, ukraiński dowód osobisty w wersji plastikowej - paszport wewnętrzny (wydawany od 2016 r.), dowód osobisty kraju Unii Europejskiej lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.

Jest możliwość również założenia czasowego konta na podstawie: powiadomienia o nadaniu PESEL, ukraińskiego dowodu osobistego w wersji książeczkowej - paszport wewnętrzny, Karty Polaka, dokumentu stwierdzającego tożsamość wystawionego przez urzędy RP, zaświadczenia z konsulatu potwierdzającego tożsamość.

"W przypadku tych dokumentów konto będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie do momentu dostarczenia do banku właściwego dokumentu tożsamości (nie dłużej niż 12 miesięcy). Te ograniczenia to m.in.: miesięczny limit obciążeń na rachunku w wysokości równowartości 1 000 euro, roczne limity wpływów na rachunek do kwoty równowartości 12 000 euro" - wskazał bank.

Bank podkreślił, że przy otwarciu konta dla obcokrajowców nie jest wymagane posiadanie adresu zamieszkania w Polsce ani telefonu polskiego operatora sieci komórkowej.

PKO BP przypomniał, że od 25 marca, w 52 wybranych oddziałach banku, a docelowo w 100, obywatele Ukrainy mogą wymienić na złote do 10 tys. hrywien. Ponadto, bank dla obywateli Ukrainy zniósł opłaty za szybki przelew do Kredobanku i za zlecenie przelewu zagranicznego do każdego banku w Ukrainie, udostępnił również aplikację IKO w języku ukraińskim.

PKO Bank Polski w 2021 r. wypracował 4,9 mld zł zysku netto; wartość jego aktywów wynosi 418 mld zł. Spółka obsługuje 11 mln klientów detalicznych.

Z informacji podanych w środę przez Straż Graniczną, od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało prawie 2,37 mln osób. We wtorek funkcjonariusze SG odprawili 22,4 tys. podróżnych, czyli o 6,6 proc. więcej niż w poniedziałek. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ mmu/