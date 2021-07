Przed miesiącem o przedstawienie opinii co do walutowych kredytów hipotecznych Izba Cywilna SN zwróciła się do RPO , ale też rzecznika praw dziecka, rzecznika finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego. Mają one zostać wykorzystane w sformułowaniu przez IC SN odpowiedzi na zadane w styczniu pytania ze strony I prezes SN.