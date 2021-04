Wątpliwości wzbudziły jednak regulacje odnoszące się do momentu rozpoczęcia biegu przedawnienia ‒ i właśnie w tej kwestii TSUE dopatrzył się naruszenia tej zasady. Wymóg, by powództwo zostało wytoczone często jeszcze w momencie trwania umowy kredytowej, został uznany za nadmierne utrudnienie konsumentowi korzystania z praw wynikających z dyrektyw unijnych. TSUE w uzasadnieniu podkreślał zwłaszcza to, że co do zasady konsument znajduje się w gorszym położeniu niż przedsiębiorca , choćby z uwagi na to, że może on nie mieć pełnej świadomości przysługujących mu praw. Zgodnie z rozważaniami zawartymi w wyroku termin przedawnienia roszczeń powinien rozpoczynać się dopiero w momencie, gdy klient dowiedział się o fakcie, że pewne postanowienia umowne mogą być abuzywne, a w konsekwencji – że po stronie instytucji finansowej mogło nastąpić bezpodstawne wzbogacenie.