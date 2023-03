Koszty elektrowni jądrowej, która ma być budowana we współpracy z Koreańczykami może sięgnąć ok. 100 mld zł, poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Przybliżony kosztorys przedsięwzięcia ma zostać przedstawiony w ciągu kilku miesięcy, natomiast wejście na plac budowy może nastąpić za ok. 4 lata.