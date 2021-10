Nowy model rozliczeń miał polegać na tym, że prosument przekazuje do sieci niewykorzystaną energię i w całości może ją odebrać, z tym, że ponosząc pełne opłaty za dystrybucję. Czyli wymienia towar za towar (1kWh za 1kWh), ponosząc opłaty za transport. Aby nie płacić za transport (czyli dystrybucję), musiałby magazynować energię lub też wykorzystywać energię w trakcie jej produkcji. Miało to być nieco bardziej opłacalne dla przeciętnego prosumenta, a co więcej – nie wymagać od niego wiele wiedzy o rynku energii. To sprzedawca energii na nim operuje. W dodatku system miał umożliwiać przeniesienie energii z letniego szczytu produkcji na zimowy szczyt popytu – rozwijając dalej rynek ogrzewania elektrycznego, w tym pomp ciepła.