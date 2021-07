Broni w walce z NS2 nie składają też inni przeciwnicy projektu, w tym Ukraina i Polska, które – według ustaleń portalu Politico – znalazły się pod intensywną silną presją Waszyngtonu, by wyciszyć krytykę porozumienia. Prócz bezpośrednich konsekwencji ukończenia gazociągu dla swego bezpieczeństwa porozumienie oznacza dla nich cios polityczny. Jedynym podmiotem współkształtującym zasadniczy dla przyszłych relacji w regionie układ z Amerykanami jest rząd niemiecki. Choć Waszyngton przysłał na konsultacje do Warszawy i Kijowa doradcę sekretarza stanu Dereka Cholleta, to zarówno treść umowy, jak i termin jej ogłoszenia – jeszcze przed wylotem dyplomaty z Warszawy – wskazują, że rozmowy nie miały zasadniczego wpływu na ostateczny kształt ustaleń. We wspólnym stanowisku ministrowie spraw zagranicznych obu krajów krytykują Waszyngton i Berlin za brak uwzględnienia w negocjacjach państw najbardziej dotkniętych przez negatywne efekty gazociągu. Zapowiadają też dalsze wysiłki, wraz z sojusznikami i partnerami, by przeciwstawić się NS2.