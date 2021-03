Ale to niejedyny czynnik, który może sprawić, że węglowe plany wypracowane przez rząd Merkel trafią na śmietnik. Od początku krytykowane były one przez ekologów i ekspertów (na ich celowniku znalazła się m.in. zgoda na podłączenie do sieci nowego bloku węglowego Datteln 4). Według nich nie dawał on gwarancji wypełnienia nawet dotychczasowych celów klimatycznych, nie mówiąc o tych, które będą efektem niedawnych decyzji UE (55 proc. redukcji unijnych emisji do 2030 r. względem roku 1990). Teraz presja narasta, także na poziomie międzynarodowym. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał na niedawnym szczycie G7, by najbogatsze kraje dały przykład i wyeliminowały surowiec ze swoich miksów już do 2030 r. Jak wskazują komentatorzy, to właśnie Niemcy, obok Japonii i USA, które w ogóle nie mają planów coalexitu, były głównym adresatem jego apelu.