Pierwsza istotna zmiana dotyczy dat rozpoczęcia zajęć seminaryjnych dla aplikantów. Do tej pory przepisy stanowiły, że rozpoczynają się one w pierwszy poniedziałek po 1 stycznia. Taka konstrukcja nie uwzględniała przypadających w tym czasie kolejnych wolnych dni i specyfiki pracy poszczególnych izb notarialnych. W rezultacie zajęcia w praktyce i tak rozpoczynały się później, ale wiązało się to z koniecznością każdorazowego uzyskiwania zgody od Ministerstwa Sprawiedliwości. Nowe przepisy przewidują, że datę rozpoczęcia seminariów określać będą poszczególne izby. Jest jeden warunek – nie może przypadać ona później niż 21 stycznia.