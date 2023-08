Trwa sezon wakacyjny. Możemy wreszcie wybrać się na wycieczkę, którą często zaplanowaliśmy i wykupiliśmy nawet pół roku wcześniej. Niestety zdarza się, że nie wszystko idzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Odwołany lot, problemy z biurem podróży, hotel, czy pokój, który nie wygląda tak jak w ofercie biura, a w najgorszym przypadku nawet ewakuacja i konieczność powrotu do kraju – tak jak obecnie ma to miejsce w Grecji w związku z szalejącymi pożarami. Co możemy w tej sytuacji zrobić? Czego żądać od organizatora wyjazdu i jak przygotować się do postępowania reklamacyjnego?

Trzeba uważnie przeczytać umowę

Absolutnie podstawową kwestią przed podjęciem decyzji o wykupieniu wycieczki jest zaznajomienie się z umową zawieraną z biurem podróży. Wiele osób w ogóle nie zadaje sobie tego trudu, tymczasem jest to kluczowe zarówno dla przebiegu i bezpieczeństwa całego wyjazdu, ja i dla możliwości późniejszego ubiegania się o odszkodowanie.

Ważne Ważne! Organizator usług turystycznych ma obowiązek szczegółowo poinformować nas o wszystkich elementach usługi.

Obowiązkiem organizatora jest szczegółowe poinformowane nas o wszystkich kwestiach związanych z wycieczką. Taka informacja musi być udzielona na piśmie, przystępna i zrozumiała. Trzeba jednak pamiętać, że pracownik biura podróży będzie przede wszystkim dążył do sprzedania nam wycieczki, a zatem interpretacja zasad wyjazdu może nie być do końca obiektywna.

Elementem umowy z są także wszystkie informacje zawarte w broszurach, folderach, katalogach czy innych formach ofert, chyba że umowa zawiera inne postanowienia w tym zakresie. Zarówno wszystkie te formy ofert jak i treść umowy nie mogą wprowadzać w błąd.

Ważne Ważne! Jeśli na miejscu zastaniemy coś innego niż w umowie, folderach i katalogach możemy reklamować usługę.

Domniemanie odpowiedzialności organizatora

Przepis obowiązującego prawa zapewniają ochronę klientom biur podróży na wypadek niepowodzenia wycieczki. Chodzi tu o tzw. ustawowe domniemanie odpowiedzialności organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umówionej usługi turystycznej.

Dzięki temu dochodząc swoich roszczeń wobec biura podróży musimy jedynie wykazać, że

świadczenia objęte umową nie zostały wykonane albo zostały wykonane niezgodnie z jej treścią oraz, że

stanowiło to przyczynę powstania po jego stronie szkody majątkowej lub niemajątkowej.

Jakie problemy najczęściej zgłaszają klienci biur podróży?

Sytuacje, jakie najczęściej reklamowane są przez klientów biur podróży to:

zmiana daty wylotu i powrotu,

zmiana hotelu (tzw. overbooking),

standard hotelu nieadekwatny do ofertowego,

standard posiłków nieadekwatny ofertowego,

utrata bagażu,

Zmiana daty wylotu i powrotu

W przypadku zmiany daty wyjazdulub powrotu klient ma prawo zgłosić reklamację do biura podróży. Musi to być jednak cała data, tj. dzień, w którym mieliśmy wyjechać czy wracać. Natomiast sama zmiana godziny wylotu i powrotu nie może być podstawą skutecznej reklamacji. Jeżeli jednak zmiana godziny wylotu spowoduje także zmianę daty wylotu i powrotu, będzie to już skuteczna podstawa skierowania roszczeń wobec biura podróży.

Ważne Ważne! Zmiana godziny wylotu może być reklamowana tylko w przypadku, gdy spowoduje także zmianę dnia, czyli całej daty wylotu czy powrotu.

Overbooking, czyli zmiana hotelu

Overbooking to praktyka stosowana w branży turystycznej przez organizatorów turystyki jak i linie lotnicze. Polega ona na dokonywaniu większej ilości rezerwacji od liczby klientów, którzy mogą być obsłużeni w danym momencie. Firmy praktykujące overbooking, dokonując większej liczby rezerwacji liczą na rezygnacje części klientów z usługi.

W przypadku gdy rezerwację zmieniono przed rozpoczęciem wycieczki, nasza umowa zostaje w ten sposób wypowiedziana a my mamy prawo żądać od organizatora:

propozycji skorzystania z innego hotelu bądź

bądź zwrotu pieniędzy wpłaconych z tytułu organizacji wycieczki.

Mamy oczywiście prawo nie zgodzić się na zakwaterowanie w innym hotelu. W takiej sytuacji mamy prawo żądać:

zwrotu kosztów oraz

odszkodowania z tytułu zmarnowanego urlopu.

Może się też zdarzyć, że na miejscu okaże się, że nie zapewniono nam odpowiedniej ilości miejsc hotelowych. W takich przypadkach organizator ma obowiązek zapewnić nam świadczenie zastępcze. W przypadku, gdy jego jakość jest niższa od jakości usług określonych w programie imprezy, klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny.

Nieadekwatny standard hotelu

Najczęściej zgłaszane problemy klientów biur podróży związane ze standardem hotelu to:

problemy z dostawą prądu,

problemy z dostawą wody,

brak lub niedziałająca klimatyzacja,

brak balkonu w pokoju hotelowym,

brak dostępu do wifi i Internetu oraz niedostępna telewizja,

brak bezpośredniego wyjścia na basen,

nieuprzejma obsługa,

nieprzyjemne zapachy,

hałas związany z budową obok hotelu,

brak gwarantowanych w ofercie: siłowni, sauny, jacuzzi, fitnessu, kortu tenisowego,

insekty/robactwo w pokojach.

Standard posiłków niezgodny z gwarantowanym w ofercie

Najczęściej zgłaszane problemy związane z wyżywieniem to:

zbyt małe posiłki,

monotonne i nieświeże posiłki,

limitowane napoje i owoce,

brak menu wegetariańskiego,

ograniczenie godzin wydawania posiłków i napojów,

bardzo duże kolejki przy wydawaniu posiłków.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 511 ze zm.)