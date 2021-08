Po miesiącach zamknięcia Maroko otwiera się na zaszczepionych turystów, niemniej także ich obejmą nowe restrykcje covidowe.

Godzina policyjna będzie obowiązywać od godz. 21. do 5. rano. Przemieszczanie się pomiędzy Casablancą, Agadirem i Marrakeszem będzie dozwolone tylko dla zaszczepionych i tych, którzy mają konkretny powód podróży. Te same zasady będą obowiązywać przemieszczających się pomiędzy prefekturami i prowincjami - podaje dziennik "Le Figaro", powołując się na ambasadę Maroka we Francji.

Zgromadzenia będą ograniczone do 25 osób, a hotele i obiekty turystyczne nie będą mogły przyjmować gości powyżej limitu 75 proc. swojej pojemności.

W opinii "Le Figaro", nowe obostrzenia wywrą negatywny wpływ na turystykę Maroka, które liczyło na poprawę po 70-procentowych spadkach w pierwszej połowie bieżącego roku.

Od tygodnia liczba nowych przypadków Covid-19 w Maroku waha się pomiędzy 4 a 9 tys. dziennie. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w poniedziałek w pełni zaszczepionych było ponad 29 proc. mieszkańców tego kraju, co jest jednym z najlepszych wyników szczepień przeciw Covid-19 w Afryce.