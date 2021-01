Od stycznia do czerwca 2020 r. przewoźnicy czarterowi obsłużyli zaledwie ok. 460 tys. pasażerów w obie strony, czyli niemal cztery razy mniej niż przed rokiem. ‒ Nie można zapominać o tym, że na wakacje z biurem podróży klienci udają się też regularnymi lotami, zatem dane dotyczące przewozów czarterowych pokazują tylko część, choć większą, rynku. Do tego jeszcze dochodzą wyjazdy autokarowe. Tych jednak praktycznie nie było przed rokiem – mówi Andrzej Betlej, analityk Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA.

Z reguły druga połowa roku jest lepsza, bo od lipca do września trwa sezon żniw w turystyce. Latem z powodu licznych ograniczeń i obaw Polaków nie udało się jednak powrócić do normalności. Nie udało się to też pod koniec roku, do czego przyczyniły się wprowadzone kolejne lockdowny i kwarantanna dla powracających z zagranicy.