186 turystów, którzy przylecieli z Ukrainy, ma wypoczywać na Sri Lance przez 10 dni. To początek rządowego planu ponownego przyciągania do kraju zagranicznych urlopowiczów. Akcja ma potrwać do 24 stycznia i w jej ramach Sri Lankę odwiedzi ponad 2,5 tys. turystów, głównie z krajów byłego ZSRR.

Leżące na Oceanie Indyjskim wyspiarskie państwo nie przyjmowało turystów od marca w związku z pandemią Covid-19; zamknięto dwa główne międzynarodowe porty lotnicze - przypomina Associated Press.

Pandemia uderzyła w sektor turystyczny Sri Lanki, który bezpośrednio daje pracę 250 tys. osób, pośrednio utrzymuje zaś 2 mln Lankijczyków i odpowiada za 5 proc. PKB tego państwa.

Rząd już raz chciał otworzyć granice dla turystów, ale zostało to przesunięte po pojawieniu się nowych ognisk Covid-19.

Według zestawienia agencji Reutera na Sri Lance koronawirusem zainfekowało się ponad 41,5 tys. osób, z których 194 zmarło. Dziennie wykrywa się średnio 567 nowych zakażeń, ich liczba w ostatnim tygodniu była o 4,4 proc. mniejsza niż w poprzednim.