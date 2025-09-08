- Wybór firmy czy konsorcjum firm (...), które będą budowały nowy terminal, zostanie sfinalizowany we wrześniu przyszłego roku. Podpisanie umów - przy założeniu, że oczywiście wykorzystane zostaną wszystkie terminy na odwołania (...) - to jest grudzień przyszłego roku - powiedział w radiu TOK FM wiceszef resortu infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Wyjaśnił, że wcześniej, bo w połowie 2026 r. zaczną się prace przy budowie fundamentów pod nowe lotnisko, w tym tzw. palowanie, czyli wbijanie betonowych pali.

Pełnomocnik rządu ds. CPK zwrócił uwagę, że Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko część lotniskowa, ale i kolejowa. Przypomniał, że od połowy 2026 r. ma być drążony tunel dla Kolei Dużych Prędkości pod Łodzią. - Mamy wybranego wykonawcę, w tej chwili przekazaliśmy plac budowy już wykonawcy. Wykonawca przygotowuje się do wszystkich prac, ściąga tarcze do wiercenia - powiedział wiceminister. Tunel ma mieć 14 metrów średnicy - dodał.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

W kwietniu br. spółka CPK wyłoniła w przetargu wykonawcę, który wydrąży 4,6 km łódzkiego tunelu dla Kolei Dużych Prędkości. Zwycięzcą zostało konsorcjum PORR, a wartość kontraktu to 2,17 mld zł brutto. Inwestycja powinna zostać ukończona do połowy 2029 roku. To kluczowy fragment linii kolejowej nr 85, czyli kolejowego „Y”, która do 2032 roku połączy Warszawę i Lotnisko CPK z Łodzią, a w 2035 roku umożliwi uruchomienie najszybszych połączeń Kolei Dużych Prędkości do Wrocławia i Poznania.

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem rozkłady jazdy pociągów będą układane na 320 km/h, a w razie posiadania odpowiedniego taboru możliwe będzie osiąganie prędkości 350 km/h. Spółka wskazywała, że przejazd z Warszawy do Wrocławia i Poznania ma wynosić odpowiednio 1 godz. 36 min i 1 godz. 38 min wobec obecnych ok. 4 godzin i 2 godz. 15 min.

Harmonogram zakłada, że budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł. (PAP)

