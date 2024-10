Od 1 listopada 2024 roku kierowcy zapłacą więcej. Rozszerza się sieć płatnych dróg. Zasada jest prosta - korzystasz i zanieczyszczasz, płacisz. Przedstawiamy tabelę z wysokością stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków.

Sieć płatnych dróg krajowych będzie szersza

Sieć dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Jak z niego wynika, pobór ten odbywa się na drogach krajowych lub ich odcinkach klasy:

A i S określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

GP i G określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Od 1 listopada 2024 roku ulegnie ona rozszerzeniu o nowe drogi lub odcinki dróg klasy A (autostrady) i S (ekspresowe). Co istotne, pobór opłat będzie dotyczył wyłącznie pojazdów o masie przekraczającej 3,5 t oraz autobusów. Jak deklaruje rząd, nie jest planowane wprowadzenie opłat za przejazd odcinkami dróg zarządzanymi przez GDDKiA od samochodów osobowych i motocykli.

Obowiązuje zasada - korzystasz i zanieczyszczasz, płacisz

Zmiany, o których mowa to działanie, do którego Polska zobowiązała się w ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy (reforma E2.1. Zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego). Choć polityka tworzenia sieci dróg płatnych jest realizowana do 2011 roku, to jednak od 2017 roku ta sieć nie była rozszerzana, mimo że w okresie tym oddano do użytku wiele nowych odcinków dróg krajowych – autostrad i dróg ekspresowych.

Jak wskazuje rząd, długość nowych odcinków dróg, które zostaną objęte opłatą to ok. 1,6 tys. km. Obecnie opłaty są pobierane na ok. 3,6 tys. km dróg krajowych wszystkich kategorii, co oznacza, że zmiana istotna, a po 1 listopada 2024 roku w Polsce będzie ponad 5 tys. km dróg krajowych objętych opłatą elektroniczną. Wpływy z niej trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowana jest budowa nowych dróg i remonty istniejących.

Warto przypomnieć, że opłata, o której mowa opiera się na zasadach „korzystający płaci” oraz „zanieczyszczający płaci”, a jej stawki są uzależnione od masy pojazdów oraz od normy emisji spalin.



TABELA. Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Kategoria pojazdu Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł) Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin max EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5 Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 0,40 0,35 0,28 0,20 Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 t 0,53 0,46 0,37 0,27 Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej 0,40 0,35 0,28 0,20