Spółka oświadczyła, że podjęła decyzję o zmianach w letniej siatce połączeń, aby ograniczyć ryzyka operacyjne w szczycie sezonu letniego. "W ostatnich tygodniach europejskie lotniska mierzą się z problemami kadrowymi, ograniczeniami naziemnymi oraz w przestrzeni powietrznej, co przekłada się na ich zmniejszoną operacyjność" - podkreśliła.

Od 18 lipca do końca sierpnia anulowano wybrane połączenia "nocujące" (tzn. rejs wieczorem i rejs powrotny rano) do Amsterdamu, Mediolanu, Hamburga, Goteborga i Lublina. Rejsy "nocujące" do Koszyc i Ostrawy zostają zamienione na dzienne, natomiast częstotliwość rejsów do Bejrutu zostaje zmieniona z pięciu tygodniowo – na dwa oraz trzy tygodniowo.

Ponadto, w związku z remontem na krakowskim lotnisku i ograniczeniami operacyjnymi lotniska w Tel-Awiwie rejsy z Krakowa do Tel-Awiwu zostają zmienione z wieczornych na poranne.

Przewoźnik poinformował, że pasażerowie tych rejsów zachowują prawo do bezpłatnej zmiany dat podróży lub wybrania innej trasy. Mogą również uzyskać voucher na pełną kwotę do wykorzystania w ciągu 24 miesięcy lub pełen zwrot środków.

LOT zaleca, by w związku z możliwymi kolejkami, pasażerowie stawiali się na lotnisku na 3 godziny przed odlotem, a także by podróżowali z bagażem podręcznym (tam, gdzie to możliwe) i odpowiednio przygotowali się do kontroli bezpieczeństwa.(PAP)