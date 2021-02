Do funduszu wpłynęły wnioski z 33 miast z 14 województw, z czego 20 na zakup autobusów elektrycznych zdecydowało się pierwszy raz. W przewadze były to średniej wielkości miejscowości (20 miast poniżej 100 tys. mieszkańców). To m.in.: Chełm, Wejherowo, Grudziądz, Mińsk Mazowiecki, Olsztyn, Piotrków Trybunalski.