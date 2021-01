Przed wybuchem epidemii COVID-19 priorytetem dla LOT-u były regularne połączenia i pasażerowie latający w celach biznesowych. Teraz największe załamanie dotyczy właśnie podróży służbowych. Wiele tras, zwłaszcza tych długodystansowych, np. do Singapuru, Miami czy Delhi, zostało zawieszonych. To właśnie dlatego LOT chce postawić na turystykę. A ta odradza się, zwłaszcza na trasach egzotycznych, bo takie wyjazdy wiążą się z mniejszymi obostrzeniami – bardzo często nie trzeba mieć nawet negatywnego testu na koronawirusa. W efekcie po kilku latach przerwy LOT wraca do ścisłej współpracy z touroperatorami, dzięki czemu jest szansa na lepsze wykorzystanie dreamlinerów. Po uruchomieniu w grudniu rejsów na Dominikanę, maszyny będą teraz latać m.in. na Zanzibar, coraz bardziej popularną wśród turystów wyspę w Tanzanii.

Dotychczas touroperatorzy korzystali z mniejszych samolotów, co przy dalekich trasach, na które teraz stawiają, oznaczało konieczność międzylądowania. A LOT dysponuje w miarę nowymi maszynami, w tym szerokokadłubowymi. Biura podróży przyznają, że powodem nawiązania współpracy z przewoźnikiem jest przede wszystkim czynnik ekonomiczny. – W ostatnich latach LOT miał gwarancję wykorzystania swoich samolotów, bo otwierał coraz to nowe połączenia. Poprzedni rok wiele zmienił, a co za tym idzie, sprawił, że jego stawki stały się bardziej akceptowalne przez touroperatorów – przyznaje Piotr Henicz, wiceprezes Itaki. I dodaje, że już od tego tygodnia biuro lata z LOT-em.

– Zaczynamy od Zanzibaru i Dominikany, gdzie naszych klientów będzie woził dreamliner. Liczymy, że współpraca potrwa przez kilka sezonów, a nie tylko do czasu pokonania największego kryzysu będącego następstwem COVID-19 – mówi Piotr Henicz i dodaje, że biuro rozmawia właśnie o planach na lato.

– Chcemy skorzystać też z samolotów wąskokadłubowych LOT-u, idealnych na bliższych kierunkach, takich jak Grecja czy Włochy – dodaje, podkreślając jednocześnie, że nie oznacza to, iż biuro ogranicza współpracę z innymi przewoźnikami – EnterAir, TravelService, Blue Panorama czy Smartwings.

Na więcej liczy też Rainbow, który pod koniec grudnia zaczął wraz z LOT-em wozić turystów na Dominikanę. W ubiegłym tygodniu biuro potwierdziło, że współpraca będzie kontynuowana również w kolejnym sezonie zimowym, czyli 2021/2022, i to na wielu kierunkach. Dreamlinerem z Rainbow klienci mają latać na Dominikanę, Kubę, Tajlandię, do Wietnamu oraz Indii. Niewykluczone, że także na Sri Lankę.

LOT dowozi też na wakacje turystów podróżujących z Exim Tours. Biuro to, podobnie jak Rainbow czy Itaka, również planuje rozwijać współpracę z przewoźnikiem.

– W naszym przypadku LOT obsługuje m.in. takie kierunki jak Chorwacja, Majorka czy Cypr. Tak było latem 2020 r. i będzie też latem 2021 r. Rozmawiamy cały czas z tym i innymi przewoźnikami na temat rozwijania nowych kierunków. O Locie można powiedzieć, że stał się bardziej elastyczny i lepiej rozumie potrzeby biur – tłumaczy Marcin Małysz, koordynator ds. operacyjnych w Exim Tours.

LOT nie wyklucza współpracy z kolejnymi biurami podróży, ale jednocześnie chce sam rozwijać siatkę połączeń turystycznych. Po raz pierwszy postawił na nie już w czasie ostatniego lata, kiedy w ramach akcji „Lot na wakacje” zaoferował łącznie ponad 100 tras z Warszawy i większości portów regionalnych do kurortów na południu Europy – w Grecji, Hiszpanii, Chorwacji , na Malcie czy we Włoszech. Z oferty skorzystało ponad 300 tys. podróżnych.

Wiceprezes LOT-u Michał Fijoł już w zeszłym roku przyznawał, że w 2021 r. liczy na odbicie właśnie dzięki turystom. W tym roku letnia akcja „Lot na wakacje” ma mieć jeszcze większą skalę. W siatce połączeń znalazły się znane z 2020 r. porty na południu Europy, ale są też nowości – grecka wyspa Mykonos i Palermo na Sycylii. Łącznie w tym roku LOT chce przewieźć milion turystów.

– Nie ma innego wyjścia. Musi mocno postawić na kierunki wakacyjne, bo według prognoz lotnictwo odbije się właśnie dzięki turystom. W dalszej kolejności zwiększy się zainteresowanie odwiedzaniem rodziny czy znajomych. Ruch biznesowy będzie się odtwarzał najwolniej – mówi Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Dodaje, że skala odbudowy ruchu będzie zależna od tempa szczepień na całym świecie. Według Furgalskiego ciekawym przykładem walki o turystów są Niemcy, gdzie Lufthansa zerwała umowę ze specjalizującymi się w rejsach wakacyjnych liniami Condor. Wcześniej współpraca zakładała, że największy niemiecki przewoźnik będzie dowoził pasażerów, którzy dalej w świat polecą samolotami Condora. Teraz Lufthansa sama chce rozwijać kierunki wakacyjne.

LOT przyznaje, że w miarę zainteresowania podróżami lotniczymi i stabilizacji sytuacji epidemicznej będzie też przywracał regularne połączenia do USA i Azji. Z systemu rezerwacyjnego wynika, że na początku marca wrócą rejsy do Delhi i do Tokio, a pod koniec marca do Singapuru, Miami czy Los Angeles. Na początku czerwca ma zaś ruszyć połączenie do San Francisco, które miało wystartować już w 2020 r. Dynamiczna sytuacja sprawia jednak, że nie można być pewnym żadnych terminów.