Gdy spojrzymy na dynamikę poszczególnych kategorii, widać jednak, że to elektryki są technologią przyszłości. Według Bloomberga w perspektywie 2030 r. globalna sprzedaż aut elektrycznych może sięgnąć 26 mln, przekraczając jedną czwartą udziału w całym rynku samochodowym. Próg 50 proc. miałaby osiągnąć już w kolejnej dekadzie. W tym kierunku zamierza podążać Unia Europejska. Bruksela chce, żeby do 2030 r. po europejskich drogach jeździło co najmniej 30 mln bezemisyjnych aut. Wątpliwości co do perspektyw tak ambitnego celu podnosi branża. W 2019 r., jak wskazuje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA), jedynie 600 tys. z ponad 240 mln samochodów na terenie Unii było bezemisyjne. W ocenie organizacji do tak radykalnego wzrostu brakuje podstaw.