W 2021 r. globalna produkcja smartfonów działających w standardzie 5G może osiągnąć 500 mln sztuk, czyli ponad dwa razy więcej niż w ub.r. – szacuje firma analityczna TrendForce. Jej eksperci oczekują, że udział w rynku takich urządzeń wzrośnie z 19 proc. w 2020 r. do 37 proc. w tym. Z kolei analitycy Abi Research w raporcie o trendach technologicznych przewidują spadek cen smartfonów 5G na świecie poniżej poziomu 200 dol.

– W 2020 r. udział smartfonów 5G w sprzedaży wszystkich smartfonów w Orange Polska regularnie rósł. Obecnie stanowi niemal 14 proc. – informuje rzecznik prasowy operatora Wojciech Jabczyński. – Spodziewamy się, że taki trend będzie się utrzymywał w kolejnych latach. Naszym zdaniem ceny smartfonów 5G będą spadały, taka jest logika rynkowa – dodaje. Podobne oczekiwania mają pozostałe trzy wiodące telekomy: Play, Plus i T-Mobile.

– Wzrost popularności telefonów obsługujących 5G jest zauważalny – stwierdza Kamil Szwarbuła z X-kom.pl, dodając, że obecnie taki sprzęt kupują wyłącznie mieszkańcy największych miast. Wynika to z zasięgu sieci 5G, która na tym etapie budowy obejmuje głównie największe aglomeracje. – To się będzie zmieniać bardzo dynamicznie wraz z rozrostem mapy zasięgu oraz dostępnością nowego standardu w tańszych modelach smartfonów. Przewidujemy, że w drugiej połowie roku co drugi sprzedawany przez nas telefon będzie obsługiwać 5G – podkreśla Szwarbuła.