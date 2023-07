Rząd kierunkowo przyjął rozwiązania mające na celu m.in. wydłużenie pomocy zbożowej i nawozowej dla rolników - poinformował we wtorek minister rolnictwa Robert Telus.

Minister podczas konferencji prasowej mówił, że Rada Ministrów "kierunkowo" przyjęła szereg rozwiązań dotyczących pomocy dla rolników. Jak przekazał, zmiany w dotychczasowych rozporządzeniach mają być przyjmowane obiegowo.

Wyjaśnił, że jedna ze spraw dotyczy już komunikowanej wcześniej przez ministerstwo tzw. pomocy zbożowej. Wsparcie ma być przekazane dla rolników, którzy sprzedadzą swoje zboże do 15 lipca (było do końca czerwca). Dodał, że przyjmowanie wniosków zostało także wydłużone z 14 lipca na 31 lipca "Ci, którzy sprzedadzą zboże do 15 lipca i złożą wniosek do 31 lipca będą mogli liczyć na pomoc" - powiedział minister.

Telus dodał, że kolejna zmiana, jaką "kierunkowo" przyjął we wtorek rząd dotyczy wydłużenia terminu, w którym przyznawana będzie pomoc do kupna nawozów. Do tej pory - przypomniał minister - pomoc była przyznawana dla rolników, którzy kupili nawozy do 31 marca. Ten termin ma zostać wydłużony do 15 maja. Telus poinformował ponadto, że wydłużony ma być również termin, w którym będzie można składać wnioski o wypłatę wsparcia (do 31 lipca).

Minister przyznał, że pojawiło się wyzwanie związane z firmami, które skupywały od polskich rolników mokrą kukurydzę. "Proponujemy tym firmom, które kupiły mokrą kukurydzę od polskiego rolnika pomoc - 200 zł od sprzedanej tony" - wskazał.

Podał, że rząd zajął się we wtorek także sprawą tzw. pomocy suszowej. Telus zapowiedział, że w tym roku powołane będą komisje do badania kwestii suszy i jej wpływu na gospodarstwa rolne. (PAP)

autorzy: Michał Boroń, Ewa Wesołowska

