Od 15 maja do 30 czerwca dla producentów pszenicy wprowadzamy nową opłatę; będzie to dopłata do 3 tys. 25 zł za hektar; do tony pszenicy będziemy dopłacać 550 zł - poinformował w środę minister rolnictwa Robert Telus.

Jak poinformował szef resoru rolnictwa na wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim, chodzi o pomoc dla producentów pszenicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym.

Chodzi o podwyższenie z 2200 zł/ha do 3025 zł/ha stawki pomocy do pszenicy sprzedanej od 15 do 30 czerwca br.

"W okresie od 15 maja - to jest nowa sprawa, ze względu na to, że na światowych rynkach pszenica bardzo mocno tanieje w tej chwili jest rekordowo niska - dlatego wprowadzamy nową opłatę. To będzie dopłata do 3 tys. 25 zł. Do tony pszenicy będziemy dopłacać 550 zł. I z tego wyliczenia wychodzi 3 tys. 25 zł" - powiedział Telus.

Przypomniał, że było to 2200 zł. "Będziemy obserwować sytuację. Jeżeli cena na rynku będzie wzrastała, to tutaj będziemy na ten temat rozmawiać, żeby tę kwotę może zmniejszać. Ale na te chwile to jest 3 tys. 25 zł. I do 30 czerwca. Nie jak, było to do tej pory do 15 czerwca" - powiedział.

Telus przekazał, że dopłata do nawozów również będzie obowiązywać na starych zasadach, ale do tych 300 pierwszych hektarów. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta, Rafał Białkowski

