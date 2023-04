"Skup przez RARS już jest uruchomiony. Tutaj jest przeznaczone z budżetu państwa 600 mln zł na skup zboża od polskich rolników. Mam nadzieję, że będzie to szybko zrealizowane. Później będą kolejne transze" - powiedział minister Telus w niedzielę.

W sobotę przed świętami wielkanocnymi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych poinformowała, że rozpoczęła skup pszenicy konsumpcyjnej polskich producentów. Rząd przeznaczył 600 mln zł z budżetu na pomoc rolnikom w formie dopłaty do sprzedanej tony zboża. W zależności od województwa dopłata sięga od 150 do 250 zł/t. Do tego jest obiecane z rezerwy kryzysowej UE 29,5 mln euro. Drugie tyle dołoży budżet krajowy.

W niedzielę minister Telus zwrócił też uwagę na problem importu rosyjskiego zboża do Europy za pośrednictwem krajów południa. "Unia Europejska, Bruksela bardzo dużo mówi o sankcjach na Rosję; ale należy powiedzieć, że od południa do Europy również płynie zboże rosyjskie, a Unia Europejska często udaje, że tego nie widzi. Musimy alarmować, bo to właśnie to zboże spowodowało, że jest go za dużo w Europie, i to spowodowało, że w całej Europie cena zboża jest tak niska" - stwierdził Telus.

W sobotę weszło w życie rozporządzenie ws. zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozporządzenie zakłada, że do 30 czerwca tego roku obowiązuje zakaz przywozu z Ukrainy m.in. zboża, cukru, jaj.

Chodzi o rozporządzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. "Na podstawie (...) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (...) zarządza się", że do "30 czerwca 2023 r. ustanawia się zakaz przywozu pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów rolnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia" - głosi dokument.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, zakaz przywożenia z Ukrainy do Polski produktów rolnych dotyczy: zboża, cukru, suszu paszowego, nasion, chmielu, lnu i konopi, owoców i warzyw, produktów z przetworzonych owoców i warzyw, wina, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, baraniny i koziny, jaj, mięsa drobiowego, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, produktów pszczelich oraz pozostałych produktów.

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki podczas konwencji PiS dotyczącej rolnictwa zaprezentowano pakiet rozwiązań dla rolników "Konkret Jarosława Kaczyńskiego Dla Polskiej Wsi" zakładający powszechny skup zboża, dopłaty do nawozów, zakaz wwozu produktów rolniczych z Ukrainy.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział podczas konwencji, że rząd zdecydował o zakazie przywożenia do Polski zboża i dziesiątków innych rodzajów żywności z Ukrainy. "Otóż dzisiaj rząd podjął postanowienie o rozporządzeniu, które zakazuje wstępu, że tak powiem, to znaczy przywożenia do Polski zboża, ale także dziesiątków innych rodzajów żywności (...). One są wymienione w załączniku do tego rozporządzenia (...), od tego wymienionego zboża po produkty z miodu, bardzo, bardzo wiele rzeczy" - oświadczył Kaczyński.(PAP)

