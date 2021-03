To drugi rok z rzędu, kiedy podatnicy mają więcej czasu na rozliczenie się z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przed dwoma laty termin upływał już z końcem stycznia. Teraz jest do końca lutego, a w tym roku – ze względu na to, że 28 lutego wypadł w niedzielę – upływa ostatecznie 1 marca.