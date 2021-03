21-22 kwietnia br. w Świdnicy (woj. dolnośląskie) odbędzie się kolejna bezpłatna konferencja dla organizatorów i uczestników szeroko rozumianego sektora turystycznego. Wydarzenie w formule online poświęcone tym razem dziedzictwu kulinarnemu i kulturowemu odbędzie się w ramach szerokiego projektu „Turystyka – wspólna sprawa”, odpowiadającego na potrzebę debaty nad rozwojem atrakcyjności polsko-czeskiego pogranicza oraz zwiększenia intensywności współpracy w tym zakresie.

Projekt podejmuje próbę integracji instytucji i społeczności działających na rzecz turystyki, stworzenia platformy współpracy i stałego porozumienia, bez której zrównoważony rozwój tej dziedziny gospodarki jest bardzo trudny. Potrzeby te zostaną zaspokojone m.in. poprzez cykl transgranicznych spotkań, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów i szkoleń, oraz organizację Kongresu Turystyki Polsko-Czeskiej. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy polsko-czeskiego pogranicza, działające na nim podmioty gospodarcze, samorząd terytorialny i gospodarczy, organizacje pozarządowe oraz turyści odwiedzający te regiony. O smakach można mówić długo, szczególnie w gronie osób, które mają świadomość, że biesiada przy stole, na którym królują regionalne i lokalne potrawy i napitki, dla turystyki jest niezwykle ważna, bo przecież wielu z nas uwielbia poznawać dane miejsce także poprzez smak. I to smak niepowtarzalny, który turysta powinien zapamiętać na zawsze, po to, by mógł w dane miejsce wracać lub rekomendować je innym. Dlatego tematem kolejnej konferencji w Świdnicy będzie „Turystyka dziedzictwa i smaku”.

Jakie będą trendy w turystyce kulturowej i kierunki jej rozwoju, kiedy pandemia będzie już w odwrocie? Jak kształtuje się oferta biur podróży w tym kontekście? Co łączy, a co dzieli organizatorów turystyki na polsko-czeskim pograniczu? M.in. na te pytania odpowiedzi będą szukali uczestnicy prelekcji, wykładów, paneli dyskusyjnych i warsztatów odbywających się podczas konferencji.

Będzie okazja do dyskusji o tym, co łączy a co dzieli kuchnię polską i czeską, jak „smakuje” polsko-czeskie pogranicze. Czy są to smaki bigosu, knedli bułczanych, pstrąga z górskiej rzeki, sera smażonego, zupy czosnkowej, czekolady studenckiej, michałków, ruskich (ale tak naprawdę polskich) pierogów, a może spaghetti i burgera? Ile we współczesnych daniach serwowanych przez restauracje działające na pograniczu można znaleźć smaków historii? Podczas konferencji zaprezentowane zostaną te miejsca, w których króluje zdrowa, ekologiczna i autentycznie regionalna żywność.

Kwietniowa konferencja w Świdnicy będzie doskonałą okazją do jeszcze lepszego poznania dziedzictwa polsko-czeskiego pogranicza związanego z jego materialną i niematerialną kulturą oraz pozyskania wiedzy o tym, jak je wydobywać i przekształcać w wartościowe produkty turystyczne.

Jacek Majewski

Program konferencji dostępny na

www.forumbiznesu.pl

www.turystykawspolnasprawa.pl