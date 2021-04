RKS gospodaruje na około 2 tys. ha na terenie czterech gmin: Wysoka, Krajenka, Złotów i Miasteczko Krajeńskie. Podstawowy rodzaj działalności obejmuje uprawy roślinne, hodowlę bydła i trzody chlewnej oraz produkcję mleka. Bydło mleczne jest domeną przedsiębiorstwa. Aktualnie stado liczy blisko 2,5 tys. szt., w tym blisko 1 tys. krów dojnych.

Spółdzielnia spełnia wszelkie wymogi i standardy sanitarno-weterynaryjne UE. Nieustające inwestycje podnoszą wartość jej majątku i zwiększają wydajność produkcji. W 2019 r. m.in. zainstalowano panele fotowoltaiczne na budynku mieszalni pasz w Czajczu, a w tym roku za kwotę 2 mln zł zakupiony został nowoczesny kombajn marki CLAAS.

W planach spółdzielnia ma rozbudowę fermy krów o siódmą oborę, w celu poprawienia dobrostanu zwierząt, przez co zwiększy się również efektywność produkcji mleka, które należy do ścisłej krajowej czołówki pod względem jakości i ilości. Każdego dnia z gospodarstw RKS wyjeżdża do mleczarni ok. 34 tys. litrów tego surowca. Rocznie sprzedaje ok. 12,5 mln litrów mleka w klasie ekstra. Wydajność od krowy plasuje się na poziomie 12,6 tys. litrów.

Spółdzielnia dysponuje fermą wolnostanowiskową, wyposażoną w system zarządzania stadem, dzięki czemu możliwy jest dokładny nadzór nad pogłowiem. Krowy utrzymywane są w płytkich oborach ściółkowych, co zapewnia ich dobrostan. Ponadto w RKS hodowanych jest w cyklu zamkniętym ok. 18 tys. tuczników rocznie. Budynek bezściółkowy wyposażony jest w automatyczną kontrolę mikroklimatu i podawania karmy. Pasze dla zwierząt spółdzielnia pozyskuje z własnych upraw roślinnych – zbóż, kukurydzy, lucerny, rzepaku i buraków cukrowych. Na polach przestrzegane są zasady racjonalnej agrotechniki i używane są środki ochrony roślin nieszkodliwe dla zwierząt i ludzi.

Joanna Chrustek