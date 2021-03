Firma właśnie zdobyła drugie w swojej historii Złote Godło QI w Programie Najwyższa Jakość Quality International za mikser, który na rynku pojawił się w grudniu ub. roku.

Zelmotor od 2010 r. był głównym podwykonawcą silników małego AGD dla Zelmera, a następnie BOSCHA/Siemensa, który kilka lat temu przejął tę kultową polską markę. W 2019 r. Zelmotor przekształcił się z firmy technologicznej w producenta gotowych wyrobów sektora małego AGD. Mimo kryzysu, jaki dotknął wówczas przedsiębiorstwo udało się je utrzymać na powierzchni, zachować markę i miejsca pracy.

Determinacja nowego zarządu i pracowników spółki sprawiła, że na rynku odważnie pojawił się nowy, samodzielny producent nie tylko silników i komponentów, ale gotowych urządzeń domowych oferowanych pod własną marką. Nieocenione w tym zakresie było dotychczasowe doświadczenie i zaplecze produkcyjne firmy. Zelmotor oprócz tego, że już wcześniej produkował kluczowe komponenty urządzeń, posiadał zaplecze badawcze, technologie, atesty i certyfikaty. W związku z tym restrukturyzacja trwała zaledwie kilka miesięcy, a wdrożenie pierwszego produktu – elektrycznej maszynki do mielenia – trwało 3 miesiące, zamiast przewidywanych kilkunastu.

Początki, mimo że przebojowe, łatwe nie były, zwłaszcza, że kiedy już firma zaczęła umacniać swoją pozycję, w pierwszym kwartale 2020 r. ogłoszono w Polsce pandemię koronawirusa i wprowadzono lockdown. Pojawiły się obawy o możliwość kontynuacji produkcji. Sytuacja, w myśl hasła „wszystkie ręce na pokład”, wymagała wykorzystania posiadanych umiejętności i wiedzy w zarządzaniu oraz doświadczenia i zaangażowania kadry, którą stanowi zespół profesjonalistów z wieloletnim stażem. Zamknięcie wielu sektorów światowej gospodarki, zaburzenie łańcuchów dostaw, przyniosło nowe możliwości firmom, produkującym na rodzime rynki, i to okazało się szansą nie do przecenienia dla rzeszowskiej firmy.

Dziś w dwóch lokalizacjach - w Rzeszowie i Jarosławiu - firma zatrudnia ponad 200 osób, posiada własne linie technologiczne, zaplecze badawcze, biuro konstrukcyjne, laboratoria. Moce produkcyjne przedsiębiorstwa to ok. 2 mln szt. różnych urządzeń rocznie, które obecne są już nie tylko w Polsce, ale też w Czechach i na Ukrainie.

Firma nieustannie inwestuje, zarówno w infrastrukturę (wśród najbliższych planów jest budowa kolejnego zakładu na Podkarpaciu), jak i innowacyjne produkty. Niebawem na rynku pojawią się nowoczesne odkurzacze workowe i bezworkowe (wodne i bezprzewodowe), czajnik elektryczny, stand blender, sokowirówka, wyciskarka i malakser, a także bardzo wydajne oczyszczacze powietrza, który mają szansę stać się kolejnym hitem produktowym Zelmotoru. Jeden z oczyszczaczy zaskakuje rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle medycznym. Sterylizator, bo tak naprawdę można o nim mówić, dzięki fotokatalizie i bipolarnej jonizacji usuwa lub neutralizuje z naszego otoczenia 99.9 proc. zanieczyszczeń, wirusów i bakterii.

W planach jest także oferta urządzeń domowego użytku sterowanych za pomocą czujników reagujących na gesty.

Nagrodzony godłem QI 2021 model miksera ze stojakiem i dwiema misami należy do grupy wielofunkcyjnych urządzeń niezbędnych w każdej kuchni. Doskonale uzupełnia model miksera ręcznego, który pojawił się na rynku we wrześniu ub. r., i bardzo szybko zdobył uznanie konsumentów. Producent szacuje, że w pierwszym kwartale tego roku sprzedaż tego urządzenia przekroczy poziom 20 tys. sztuk, czym zarząd firmy, nie ukrywa, jest pozytywnie zaskoczony. Jak wszystkie inne produkty Zelmotoru, także ten mikser w całości powstaje w polskiej fabryce – od projektu, poprzez silnik, obudowę, montaż, a także badania kontrolne – wytrzymałościowe i bezpieczeństwa użytkowania. Atutem miksera jest m.in. pięciostopniowa skala mocy silnika z pulsacyjną funkcją turbo, dzięki czemu nadaje się nie tylko do ucierania lekkich ciast, ale także do wyrabiania ciężkiej masy do chlebów czy ciast drożdżowych. Przy tym wszystkim urządzenie jest niezwykle ciche, a ergonomiczna, elegancka biało-czarna obudowa o klasycznej sylwetce, daje komfort pracy dla osób zarówno prawo-, jak i leworęcznych. Mikser posiada w komplecie szereg akcesoriów – dwie misy, trzepaki, mieszaki, nasadki do ucierania masła i blendującą, dzięki czemu jest urządzeniem wielofunkcyjnym.

Zelmotor pierwsze produkty wprowadził na rynek na początku 2019 roku, ale jego asortyment stale i bardzo szybko się poszerza. Obejmuje dziś różnorodne urządzenia małego AGD, jak maszynki do mielenia, szatkownice, krajalnice, suszarki spożywcze, miksery, dostępne we wszystkich liczących się sieciach handlowych. W ofercie firmy nadal pozostają także silniki elektryczne małej i średniej mocy oferowane zewnętrznym producentom (do budowy okapów kuchennych np.) oraz podzespoły dla wielu innych urządzeń.

Bez wątpienia uprawnione jest stwierdzenie, że Zelmotor jest faktycznym kontynuatorem tradycji produkcji polskich urządzeń AGD na Podkarpaciu. Konsekwentnie utrzymuje jak najwyższą jakość swoich produktów, oferowanych zgodnie z uczciwą polityką cenową. Nie znajdują się one w gronie najtańszych produktów dostępnych na rynku, bowiem przyjętego poziomu jakości nie można zagwarantować przy najniższych cenach. Klienci Zelmotoru to rozumieją i doceniają, zwłaszcza, że solidne urządzenia tej marki, warto będzie w przyszłości poddać ewentualnemu serwisowi, zamiast utylizacji po kilkunastu miesiącach pracy. Zelmotor sprzedaje części zamienne, silniki, tym samym wpisuje się w dyrektywy unijne o naprawialności sprzętów AGD i dostępności części zamiennych. W Zelmotorze zaopatrują się serwisy AGD, ponieważ ich komponenty są trwałe, części łatwo dostępne. Tym samym polski Zelmotor już teraz spełnia wymagania unijnej dyrektywy, która niebawem wejdzie w życie, obligującej producentów sprzętu AGD do zapewnienia możliwości serwisowania urządzeń po okresie gwarancyjnym. Ma to zapobiec zwiększającej się ilości odpadów elektrycznych i bardziej ekonomicznego ich użytkowania przez konsumentów.

Magdalena Tułecka, Jacek Majewski