GAZ-SYSTEM to również jeden z największych operatorów sieci przesyłowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wytycza nowe kierunki działania dzięki m.in. rozbudowie Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, budowie międzynarodowego gazociągu Baltic Pipe. Ambitne projekty inwestycyjne realizowane przez spółkę mają kluczowe znaczenie dla rozwoju niezależności gazowej Polski i państw regionu.

GAZ-SYSTEM aktywnie działa na polu innowacji, stawiając na nowe technologie w wielu płaszczyznach swojej działalności. Wśród zadań realizowanych przez spółkę istotną rolą jest zapewnienie dokładnego pomiaru ilości gazu na punktach wejścia i wyjścia systemu przesyłowego. Dlatego w roku 2018 GAZ-SYSTEM uruchomił wzorcowanie gazomierzy gazem ziemnym przy ciśnieniu roboczym, realizowane w ramach usług oferowanych przez jedną z komórek organizacyjnych spółki – Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy Tłoczni Gazu w Hołowczycach.

To jest jedyne w Polsce i jedno z niewielu w Europie nowoczesne laboratorium wzorcujące gazomierze przepływu gazu ziemnego przy szerokim zakresie ciśnień roboczych, nawet do 55 bar. To innowacyjne stanowisko jest unikalne w skali Europy, gdyż umożliwia wzorcowanie gazomierzy zarówno w obiegu zamkniętym, jak i otwartym. Pozwala również na prowadzenie istotnych badań urządzeń stosowanych w przemyśle gazowniczym, np. testów prototypów urządzeń pomiarowych. Technologia laboratorium została opracowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wzorcowanie gazomierzy gazem ziemnym przy ciśnieniu roboczym pozwala na zwiększenie dokładności pomiarów ilości przesyłanego gazu. Precyzja pomiaru gwarantuje wiarygodność pomiarów gazu w szeroko pojętej branży energetycznej: w kopalniach i magazynach gazu, spółkach dystrybucyjnych oraz przesyłowych gazu, elektrociepłowniach i firmach z branży gazowniczej. Dokładne pomiary przekładają się na rzetelność rozliczeń ilości przepływającego gazu oraz podkreślają wiarygodność spółki, jako zaufanego partnera, stawiającego na nowoczesność, rozwój i innowacje.

Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy posiada Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” w zakresie wzorcowania gazomierzy turbinowych. Akredytacja LWG jest obiektywnym dowodem na to, że laboratorium działa zgodnie z najlepszą praktyką, a także stanowi istotny argument przy wyborze dostawców usługi wzorcowania na rynku krajowym i międzynarodowym. Posiadanie statusu akredytowanego laboratorium wzorcującego (nr AP 183) w sposób formalny potwierdza jego kompetencje techniczne, wiarygodność, użyteczność i rzetelność uzyskiwanych wyników prowadzonych wzorcowań.

Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy świadczy usługi na potrzeby GAZ-SYSTEM i komercyjnie dla klientów zewnętrznych. Systematycznie wzrasta zainteresowanie konwencjonalnymi usługami laboratorium, związanymi z wzorcowaniem gazomierzy, jak również pracami badawczo-rozwojowymi. Potwierdzają to rosnące ilości zrealizowanych usług. Tego typu prace z sukcesem zostały zrealizowane m.in. we współpracy z europejskimi producentami urządzeń pomiarowych.

Pracownicy laboratorium nieustannie podnoszą swoje kompetencje i utrzymują ciągły kontakt z innymi europejskimi laboratoriami, są także członkami międzynarodowych grup roboczych, opracowujących standardy związane z metrologią przepływu gazu. Laboratorium wciąż poszerza swoją działalność, odpowiadając na potrzeby klientów, dążąc do uzyskania akredytacji w zakresie wzorcowania gazomierzy innego typu, jak również zwiększając zakres strumieni objętości oraz ciśnień roboczych.

Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy jest konkurencyjne w skali europejskiej. Z usług polskiego laboratorium korzystają klienci międzynarodowi, nie tylko ze względu na atrakcyjne ceny i szybkie terminy realizacji, ale przede wszystkim ze względu na wysoką jakość świadczonych usług. To pokazuje, że GAZ-SYSTEM jest wiarygodnym partnerem prowadzącym odpowiedzialny biznes, gdzie w parze z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi, idzie rozwój nowoczesnych technologii, realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

