Wiceszef resortu finansów odpowiadał w piątek w Sejmie na pytania posłów dotyczące sytuacji polskich kredytobiorców oraz programów rządowych mających na celu ich wsparcie przy zaciąganiu i obsłudze kredytów hipotecznych.

Piotr Patkowski zwrócił uwagę na "usprawnienie funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) - programu, który funkcjonuje od 2015 r.". Jak powiedział, wymagał on udrożnień, które spowodowały, że "więcej kredytobiorców z niego skorzystało".

"Zasililiśmy ten fundusz dodatkową kwotą 1 mld 400 mln zł, do czego zostały zobowiązane banki komercyjne. Łącznie wartość funduszu osiągnęła 2 mld zł" - przypomniał. To zasilenie - jak tłumaczył - było istotne, co pokazuje wartość tego funduszu na 19 marca. "Łączna wartość umów, w tym momencie, które z tego funduszu korzystały to jest 742 mln zł" - wskazał.

Wiceszef MF zwrócił uwagę, że w zeszłym roku, przed decyzją ustawodawcy o jego zasileniu, wartość FWK wynosiła 600 mln. "Gdybyśmy nie zobowiązali banków do tego dodatkowego zasilenia fundusz nie mógłby obsługiwać wszystkich zainteresowanych wnioskodawców. Dzięki decyzji rządu PiS i dzięki decyzji Parlamentu ten fundusz obsługuje wszystkich tych, którzy kwalifikują się do tej pomocy" - przekonywał.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Z FWK mogą skorzystać ci kredytobiorcy, którzy spełnią co najmniej jeden z kilku warunków: płacona przez nich rata przekracza połowę miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego; jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego; miesięczny dochód pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego - kwoty 1552 zł (czyli kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej), a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu kwoty 1,2 tys. zł (czyli kwoty z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej) oraz liczby członków gospodarstwa domowego.

Wsparcie z prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego FWK jest przyznawane w oparciu o umowę między kredytodawcą a kredytobiorcą, a pomoc polega na przekazywaniu kredytodawcy przez BGK pieniędzy na spłatę kredytu mieszkaniowego. Maksymalnie można otrzymywać 2 tys. zł miesięcznie nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie kwotę 72 tys. zł - przypomniał resort finansów. Dodał, że część tych środków może zostać umorzona. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (72 tys. zł) umorzone mogą zostać 22 tys. zł. Aby uzyskać wsparcie, należy złożyć wniosek do swojego kredytodawcy. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

