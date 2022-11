Na spotkaniu z mieszkańcami Żywca prezes PiS został zapytany, czy planowana jest jeszcze jakaś pomoc kredytobiorcom.

Kaczyński przypomniał, że wprowadzono już tzw. wakacje kredytowe. "To jest pomoc naprawdę daleko idąca. My nie jesteśmy w stanie wszystkiego wziąć - bo za to płacą banki - na kasę państwową, bo ta kasa jest, proszę państwa, z waszych kieszeni. Czyli musielibyśmy zwiększyć podatki" - powiedział prezes PiS.

Podkreślił, że rządzący nie chcą podnosić podatków. "Nie możemy wobec tego zapowiadać gruszek na wierzbie. Ja nie przyjechałem tutaj, żeby państwa wprowadzić w błąd" - oświadczył.

"Pomagamy bardzo wyraźnie, te wakacje to jest bardzo duże zmniejszenie tego obciążenia, ale tyle w tym momencie można zrobić" - powiedział prezes PiS.

Zaznaczył, że jeśli ktoś będzie miał pomysł na pomoc kredytobiorcom, który nie będzie powodował konieczności zwiększenia podatków, to rząd będzie gotowy go zrealizować. "Ja w tej chwili takiego pomysłu nie mam, być może ktoś z moich koleżanek i kolegów pracujących w ministerstwie finansów jakiś taki pomysł ma. Jeżeli ma, to na pewno będziemy chcieli go zrealizować" - dodał.

Klienci banków od 1 sierpnia br. mogą korzystać z "wakacji kredytowych", czyli możliwości zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie osiem miesięcy w tym i przyszłym roku. Dotyczy to osób, które zaciągnęły kredyt w złotych na własny cel mieszkaniowy.(PAP)

autorzy: Aleksandra Rebelińska, Marek Szafrański

reb/ szf/ dki/