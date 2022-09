"Oczywiście, zauważyliśmy problem z dostępnością cukru w sklepach. Konsumenci kupowali cukier na zapas, dlatego też wzrosła liczba zamówień. Pfeifer &Langen Polska na bieżąco realizował wszystkie dostawy do naszych stałych partnerów handlowych. Staraliśmy się też realizować dodatkowe zamówienia, ale ograniczały nas możliwości pakowania" - powiedział Kubiak w rozmowie z ISBiznes.pl.

"Oczywiście cukru nie brakowało i nie brakuje w naszych magazynach. Dlatego nie przewidujemy problemów z jego dostępnością w Polsce. Powtarzam: te przejściowe braki w sklepach były spowodowane zakupami na zapas" - dodał.

Podkreślił, że Polska produkuje ponad 2 mln ton cukru rocznie, a zużywa około 1,6 mln ton. Polska jest eksporterem, a nie importerem, jak część krajów europejskich

Cukier podrożeje jesienią

Prezes podtrzymał jednocześnie wcześniejsze zapowiedzi odnośnie do przewidywanego wzrostu cen cukru jesienią.

"Koszty uprawy buraków w Polsce wzrosły tak bardzo, że my, Pfeifer & Langen Polska, podwyższyliśmy cenę skupu buraków cukrowych dla naszych plantatorów o prawie 70%. W przyszłości zapewne czekają nas kolejne podwyżki. Rolnikom ta uprawa musi się opłacać i my to rozumiemy" - wskazał Kubiak.

"Jesienią będziemy produkowali cukier z buraków skupionych po nowych, wyższych cenach. Wzrosną też koszty produkcji: sama energia będzie prawie cztery razy droższa! Mimo naszych starań, aby ograniczać wszelkie możliwe koszty, cena cukru w sklepach będzie znacznie wyższa" - dodał.

Zwrócił uwagę, że na rynkach światowych - ze względu na wzrost kosztów uprawy - rośnie cena cukru trzcinowego.

"Niepewna jest sytuacja z dostępnością nawozów. Rosja i Białoruś, jedni z głównych dostawców, są objęte embargiem z powodu ataku na Ukrainę. Ceny nawozów rosną, co wpływa na koszty uprawy. To wszystko będzie wpływało na to, że ceny cukru będą rosły, i to znacząco" - stwierdził prezes.

Pfeifer &Langen Polska

Pfeifer &Langen Polska zaczyna właśnie kampanię buraczaną. Areał uprawy buraka jest trochę niższy od tego z ubiegłego roku, ale firma ma nadzieję, że plony będą dobre.

Pfeifer &Langen Polska to jeden z największych producentów cukru w Polsce. Zakłady firmy - cukrownie: Glinojeck, Gostyń, Miejska Górka oraz Środa Wielkopolska - produkują rocznie ponad 600 tys. ton cukru sprzedawanego pod znaną marką Diamant.

Barbara Woźniak

(ISBnews/ISBiznes.pl)