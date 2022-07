Szefowa resortu finansów na antenie Radiowej Jedynki była w piątek pytana, ile według prognoz MF osób może skorzystać z wakacji kredytowych. "Tutaj trudno powiedzieć, bo tak na prawdę pierwsze miesiące pewnie - koniec października, dadzą nam taki prawdziwy obraz zainteresowania tym kto i ile osób z tych wakacji kredytowych zechce skorzystać" - powiedziała.

Rzeczkowska dodała, że na rynku jest ok. 2 mln kredytów złotówkowych, które mogą być objęte wakacjami.

Minister podkreśliła, że kredytobiorcy chcący skorzystać z wakacji kredytowych powinni zastanowić się, czy chcą skorzystać z takiego instrumentu. "To jest indywidualna decyzja, każdy powinien się zastanowić nad tym, czy warto z tego skorzystać, czy jednak spłacać kredyt, jeśli stać nas na to i nie wydłużać sobie terminu zobowiązania. Jak wiemy przy zmiennych stopach procentowych też ta historia, jeśli na wiele lat mamy kredyt zawarty, to ta historia i gospodarcza, i ekonomiczna, geopolityczna może być różna. Więc warto to przemyśleć" - powiedziała. (PAP)

autor: Michał Boroń

