Komisja Europejska i władze Azerbejdżanu przyjęły memorandum przewidujące zwiększenie dostaw azerskiego gazu do Europy do co najmniej 20 mld metrów sześciennych rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat; będzie to oznaczało podwojenie wielkości przesyłu na rynek UE - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera.

"Dzięki temu memorandum otwieramy nowy rozdział współpracy energetycznej z Azerbejdżanem, kluczowym partnerem w naszych wysiłkach na rzecz odejścia od rosyjskich paliw kopalnych" - podkreśliła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Reklama Azerbejdżan już teraz zwiększa dostawy gazu ziemnego do UE, z 8,1 mld metrów sześciennych w 2021 r. do 12 mld m sześc. w 2022 r. Władze Azerbejdżanu, mimo stosunkowo bliskich relacji z Rosją, udzielają w ostatnich miesiącach wsparcia Kijowowi. Już pod koniec lutego, w pierwszych dniach inwazji Kremla, rząd w Baku przekazał Ukrainie leki i materiały medyczne w ramach pomocy humanitarnej. Azerbejdżan dostarczył też za darmo paliwo ukraińskim służbom ratunkowym. (PAP) Reklama szm/ luo/ tebe/