Projekt w proponowanym kształcie da możliwość utworzenia strefy na obszarze innym niż centrum miasta lub centrum dzielnicy. Strefą będzie można objąć całą gminę, co przy nawet bardzo łagodnych wymaganiach przyniesie pozytywne efekty - przekonuje ekspert. Pozwoli to samorządom tworzyć strefy podobne do tych, które funkcjonują w innych europejskich miastach, np. w Paryżu, Brukseli, Berlinie. To z kolei rozwiąże problem, jaki pojawił się w Krakowie, który jako pierwszy wprowadził SCT, ale na podstawie obowiązujących przepisów dopuszczających wjazd do strefy wyłącznie pojazdom elektrycznym, napędzanym wodorem i gazem ziemnym. Strefa była ograniczona terytorialnie, więc protestowali restauratorzy, obawiając się, że stracą klientów, którzy do strefy nie wjadą. Przy odpowiednio szerokiej strefie obejmującej znaczną część miasta i o stosunkowo łagodnym zakazie wjazdu ograniczonym do najbardziej trujących aut, zastrzeżenia przedsiębiorców nie będą miały uzasadnienia.