Zgodny z tą definicją trend prowadzenia zdrowego trybu życia i dążenia do tzw. work-life balance, wpływa na oczekiwania pracowników względem pracodawców. Liczą oni, że to ich pracodawca zadba nie tylko o ich zdrowie, lecz także o ich ogólny dobrostan. Dlatego też w ramach budowania odporności w firmie nie warto poprzestawać wyłącznie na standardowej opiece medycznej.

Oferta Medicover „Zdrowa Firma” to rozwiązania dla przedsiębiorstw z każdego obszaru zdrowia: fizycznego, psychicznego, aż po społeczne. Wspierają one zakłady pracy w realizacji celów biznesowych, podnoszą odporność i zaangażowanie pracowników, minimalizują koszty związane z absencjami chorobowymi. Oferta obejmuje 7 programów opieki medycznej do wyboru, zapewniając kompleksowość: od medycyny pracy, profilaktyki, opieki podstawowej, poprzez konsultacje specjalistyczne i (także w formie teleporad), diagnostykę, stomatologię i rehabilitację, aż po opiekę szpitalną. Nieocenione w budowaniu zdrowej firmy są także pakiety Medicover Sport z dostępem do ponad 4,5 tys. obiektów sportowych, zdrowa dieta, a także dostęp do platformy benefitowej Medicover Benefits. Centrum Medyczne Medicover oferuje ponadto działania profilaktyczne, wspierające zdrowie fizyczne i psychiczne oraz bezpieczeństwo pracowników.

Oprac. J.J.