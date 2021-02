Etymologia nazwy firmy jest bardzo prosta i podyktowana pragamtyzmem. Pierwszymi produktami wytwarzanymi przez firmę były blachy trapezowe. To od nich wszystko się zaczęło. Dziś Blachotrapez to najszybciej rozwijający się producent pokryć dachowych i elewacyjnych w Polsce, tworzący unikatowe rozwiązania na skalę światową, w wysoce zautomatyzowanych halach produkcyjnych. Flagowe produkty i usługi firmy, jak autorski system Safe Profiling System (SPS) oraz usługa Express Dach 72h – kompletny dach na placu budowy już w trzy doby, zdecydowanie wyróżniają się na tle konkurencji. Express Dach to pierwsza oferta w branży budowlanej, która pozwala dostarczyć wszystkie zamówione komponenty – połać dachową, rynny, obróbki, gąsiory, okna dachowe, wkręty, folię w zaledwie 72 godziny. Cały proces jest zinformatyzowany i wymaga jedynie wyboru pokrycia przez klienta. To oferta technologii przyszłości, która dzięki innowacyjnej inwestycji firmy Blachotrapez oraz wykorzystaniu techniki Just in Time zapewniana jest już dziś.

Blachotrapez posiada obecnie 130 Oddziałów Firmowych, 40 Oddziałów Partnerskich oraz 400 Autoryzowanych Dystrybutorów – tak rozbudowana sieć sprawia, że firma systematycznie rozszerza swój zasięg na kolejne rynki, wzmacniając pozycję. O sile Grupy Blachotrapez stanowi również rozbudowany parasol marek, to inwestycje, których motorem napędowym jest najnowsza technologia. Tym samym spółka wyznacza rewolucyjne standardy w branży systemów rynnowych – KROP oraz fotowoltaiki. Najnowsza inwestycja Grupy – Revolt Energy powstała z pasji do nauki i rewolucyjnych rozwiązań, oferując niezawodne i kompatybilne instalacje fotowoltaiczne, gwarantujące najwyższą jakość i trwałość.

Innowacyjne rozwiązania kształtujące technologie przyszłości branży budowlanej to coś, na co stawia Blachotrapez. Firma, zarówno przez konsumentów, jak i ekspertów branżowych została właśnie wyróżniona tytułem Dobra Marka 2021 – Jakość, Zaufanie, Renoma oraz Polska Dobra Marka 2021, będącymi dla spółki powodem do dumy i motywacją do dalszego rozwoju.

Poznaj produkty Blachotrapez i daj się zaskoczyć.

Oprac.J.J.