– Pandemia uświadomiła nam, że zabezpieczenie rodziny, pracy czy dobrego zdrowia nie jest tak oczywiste, jak nam się wydawało. Powoduje to, że bardziej te wartości doceniamy i staramy się chronić to, co mamy. Zwrot w kierunku odpowiedzialności i myślenia przyszłościowego jest wyraźny, co ma pozytywny wpływ na podejmowanie decyzji finansowych, w tym również tych dotyczących ubezpieczeń na życie – komentuje Sylwester Poniewierski, ekspert ds. ubezpieczeń na życie w ERGO Hestii.

Od 2020 r. klienci ERGO Hestii mają pełen dostęp do nowoczesnego ubezpieczenia na życie, jakim jest ERGO 4. Produkt łączy indywidualne ubezpieczenia na życie i zdrowie, które mogą okazać się pomocne w razie wypadku lub choroby. Ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo finansowe w sytuacji, kiedy sami nie będziemy w stanie pokryć kosztów następstw trudnych sytuacji w życiu. Modułowa konstrukcja ERGO 4 umożliwia zbudowanie oferty dopasowanej do aktualnych potrzeb i możliwości finansowych klienta. To pozwala na ubezpieczenie w jednym pakiecie nie tylko swojego życia i zdrowia, ale również małżonka lub partnera oraz dzieci.

Oprócz ubezpieczenia życia, ERGO 4 pozwala klientom zabezpieczyć się na wypadek uszkodzenia ciała czy poważnego zachorowania i idącej za tym niezdolności do pracy. Istnieje również możliwość uzyskania dostępu do najlepszych lekarzy poza granicami kraju.