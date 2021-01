RKS Bądecz stanowią trzy gospodarstwa rolne, położone na terenie gmin Wysoka, Krajenka, Złotów i Miasteczko Krajeńskie. Dziś Kombinat, którego korzenie sięgają 1953 r., znany jest przed wszystkim z wyjątkowo intensywnej i dobrze zorganizowanej hodowli zwierzęcej, a jego domeną jest bydło mleczne (ok. 1 tys. sztuk spośród 2,5 tys. całego posiadanego pogłowia). Roczna sprzedaż wynosi ok. 12,5 mln litrów mleka klasy ekstra. Spółdzielnia dysponuje fermą wolnostanowiskową, wyposażoną w system zarządzania stadem, dzięki czemu możliwy jest dokładny nadzór nad pogłowiem. Krowy utrzymywane są w płytkich oborach ściółkowych, co zapewnia ich dobrostan.

Ponadto, w chlewniach Kombinatu odchowywanych jest ok. 18 tys. tuczników rocznie. Hodowla jest prowadzona w cyklu zamkniętym (bez ingerencji z zewnątrz), zgodnie z najnowszymi wymogami. Budynek bezściółkowy wyposażony jest w automatyczną kontrolę mikroklimatu i podawania karmy.

Chów bydła i trzody opiera się na paszach pozyskiwanych z własnych upraw roślinnych. Grunty rolne spółdzielni zajmują ponad 2,1 tys. ha. Na większości uprawia się zboże, ale też kukurydzę, lucernę oraz rzepak i buraki cukrowe. Na polach przestrzegane są zasady racjonalnej agrotechniki i używane są środki ochrony roślin nieszkodliwe dla zwierząt i ludzi.

RKS Bądecz stawia na ciągłe inwestycje. W 2019 r. m.in. zainstalowano panele fotowoltaiczne na budynku mieszalni pasz w Czajczu. – Z kolei w tym roku kosztem 2 mln zł zakupiony został nowoczesny kombajn marki CLAAS, który dostarczony będzie do nas w czerwcu br., tak aby mógł pracować już podczas tegorocznych żniw. W kolejnych planach na ten rok mamy rozbudowę fermy krów o siódmą oborę, w celu poprawienia dobrostanu zwierząt, przez co zwiększy się również efektywność produkcji mleka. Lepsze warunki życia poprawią ich żywotność i zwiększą odporność na choroby – mówi Antoni Wysocki, Prezes Zarządu RKS Bądecz.

