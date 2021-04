Dzięki zdobytemu doświadczeniu w produkcji tworzyw sztucznych m.in. z polichlorku winylu, firma Europrofil mogła uruchomić nowoczesne linie produkcyjne wytwarzające wysokiej jakości włókninę polipropylenową, służącą do produkcji masek medycznych i ochronnych. Celem było wdrożenie technologii, umożliwiającej wytwarzanie produktu bez potrzeby nabywania surowców od zagranicznych kontrahentów. Plan ten został zrealizowany w 100 proc.

Dziś Europrofil, jako jedyna firma w kraju uzyskuje niezbędną w produkcji maseczek ochronnych polipropylenową włókninę Meltblown, o filtracji PFE nawet 99,9 proc. oraz o bardzo niskich oporach oddychania. Dodatkowo stosuje nowatorską metodę poddawania jej wielokrotnemu ładowaniu elektrostatycznemu, co przeciwdziała przywieraniu patogenów do jej powierzchni. Od niedawna firma wykorzystuje także innowacyjną w skali Polski procedurę wodnego ładowania włókniny Meltblown. Dzięki odpowiedniemu nasyceniu elektretowemu, uzyskuje ona najwyższy poziom filtracji PFE ≥99,9 proc. i utrzymuje go przez jeszcze dłuższy okres.

Produkcja masek odbywa się zgodnie z Polską Normą PN-EN 149 oraz PN-EN 14683, a wszystkie wyroby podlegają ścisłej kontroli w laboratorium firmy.

Produkty zostały przebadane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, który dokonał także ich certyfikacji (CE 1437). Obecnie firma wytwarza 15 mln masek miesięcznie.

Spółka kładzie bardzo duży nacisk na jakość wyrobów, dlatego zgodnie z wymogami (jako jedna z nielicznych) stosuje w maskach nakładkę na nos z pianki PU, która umożliwia im miękkie przyleganie do twarzy oraz zaczep do gumek, tak aby w zależności od potrzeby użytkownik mógł je dopasować (zmniejszyć lub zwiększyć naciąg). Udogodnienia te znacznie poprawiają przyleganie produktu i tym samym zwiększają ochronę przed patogenami.

Dzięki staranności wykonania i użytej technologii, maseczki zapewniają wysokie bezpieczeństwo i stopień filtracji powietrza (typ AM2 FFP2 98 proc., a typ AM3 FFP3 nawet 99,9 proc.), są wygodne w noszeniu, nie utrudniają oddychania i nie powodują alergii.

Wyroby Europrofilu stosuje już wielu użytkowników instytucjonalnych i biznesowych w kraju i za granicą. Oferta firmy dostępna jest poprzez sklep internetowy https://naszemaseczki.pl.

Małgorzata Bachórz