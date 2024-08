Wszyscy klienci banku PKO BP będą mogli w najbliższych miesiącach ubiegać się zdanie o przyznanie kredytu hipotecznego - poinformował w czwartek na konferencji prasowej prezes PKO BP Szymon Midera.

Pierwsza cyfrowa hipoteka już podpisana

"8 kwietnia została podpisana pierwsza umowa hipoteczna w ramach nowego procesu (cyfrowej hipoteki - PAP). (...) W najbliższych miesiącach będziemy absolutnie gotowi do tego, żeby wszyscy klienci PKO Banku Polskiego mogli wnioskować o kredyt hipoteczny całkowicie zdalnie. To dla nas jeden z kluczowych projektów, bo on pokazuje głęboką transformację cyfrową banku, naszą determinację, żeby być liderem" - powiedział prezes.

"Dzisiaj dla klienta, który szuka kredytu hipotecznego, kluczowy jest czas na podjęcie decyzji. (...) Wiemy, że proces poszukiwania nieruchomości zaczyna się w internecie, chcielibyśmy zintegrować ten proces poszukiwania i finansowania potrzeb mieszkaniowych" - dodał Midera.

Szef PKO BP poinformował, że bank chce umocnić swoją pozycję na rynku kredytów hipotecznych, aby nie spadać poniżej 30 proc. udziału w sprzedaży hipotek.

Czym jest cyfrowa hipoteka?

Cyfrowa hipoteka to nowy produkt i proces hipoteczny PKO, pierwsze w Polsce cyfrowe rozwiązanie dla kredytów hipotecznych umożliwiające przejście procesu od momentu zainteresowania klienta produktem hipotecznym (np. kalkulator raty lub zdolności), aż do podpisania umowy, w pełni zdalnie.

W kwietniu rozpoczął się pilotaż cyfrowej hipoteki i podpisano pierwszą umowę. Na początku z produktu i procesu mogli korzystać single planujący zakup mieszkania na rynku wtórnym, potem stopniowo rozszerzano grupę docelową klientów i celów kredytowania.

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku. Wartość aktywów PKO BP wynosi 507,3 mld zł. Spółka obsługuje 12 mln klientów. (PAP)

pif/ mmu/