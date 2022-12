„ING Bank Śląski zawiesza sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem do połowy przyszłego roku, kiedy planuje wprowadzić oprocentowanie zmienne oparte o indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight). W tym czasie bank będzie oferował kredyty hipoteczne tylko z oprocentowaniem okresowo stałym” – podał w czwartek bank w komunikacie.

To oznacza, że bank wycofuje ze sprzedaży kredyty hipoteczne oparte na WIBOR-ze. Bank podał, że wstrzymanie sprzedaży detalicznych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem nastąpi 17 grudnia 2022 roku. Jak wyjaśniono w komunikacie, klienci, którzy do tego czasu otrzymają formularz informacyjny o kredycie z ofertą zmiennego oprocentowania będą mogli składać wnioski kredytowe do końca tego roku (w dacie ważności formularza informacyjnego).

Bank podał, że od 13 grudnia br. wprowadzi nowe oferty specjalne: „Zima na swoim” oraz „Eko kredyt hipoteczny”. Obydwie oferty będą oparte wyłącznie o oprocentowanie okresowo stałe.

„Obecnie w banku trwają prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do wprowadzenia kredytów hipotecznych z oprocentowaniem bazującym na stawce WIRON” – podał bank.

W komunikacie wyjaśniono, że ING realizuje założenia Mapy Drogowej opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego dla procesu zastąpienia WIBOR-u przez WIRON, czyli nowy wskaźnik typu Risk Free Rate.

„Zgodnie z tym dokumentem w przypadku istniejącego portfela detalicznych produktów hipotecznych opartego o WIBOR jego konwersja na nowy wskaźnik nastąpi w 2025 roku. Wówczas w klauzulach odsetkowych zastosowany będzie WIRON powiększony o spread korygujący określony w planowanym rozporządzeniu Ministra Finansów, które wprowadzi nowy wskaźnik referencyjny do umów kredytowych” – stwierdzono w komunikacie ING. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ pad/