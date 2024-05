Choć sztuczna inteligencja to często bardzo przydatne narzędzie, to miliony ludzi na całym świecie prędzej czy później będą musiały się przebranżowić, gdyż AI będzie wykonywać ich dotychczasowe obowiązki. Kogo czeka to najszybciej?

Kto pierwszy na liście?

Osoby pracujące z tekstem. Copywriterzy, specjaliści od SEO, dziennikarze zajmujący się pisaniem. Tylko w pierwszym kwartale 2024 r. liczba ofert pracy z tej branży spadła w Polsce o ponad jedną trzecią. Już teraz wielu z nich w trakcie wykonywania służbowych obowiązków współpracuje z Chatem GPT. Wszystko wskazuje na to, że niedługo sztuczna inteligencja ich zastąpi. Portal Rocketjobs.pl podaje, że wyraźnie spada liczba firm, które poszukują kandydatów na takie stanowiska. Zdecydowanie bardziej opłaca się "zatrudnić na pełen etat" AI, aniżeli płacić co miesiąc pracownikom po kilka tysięcy złotych. Z kolei według badań CpI Poland, około 80 proc. pracowników obawia się, że branża copywriterska jest właśnie jedną z najbardziej zagrożonych zastąpieniem przez AI.

Copywriterzy do zwolnienia. I kto jeszcze?

Spadek ofert dotyczy też na takich pozycjach jak content designer i content writer. Badania CpI, Rocketjobs i Justjoin.it wskazują jeszcze, że zagrożeni czują się pracownicy z branży tłumaczeń, a także osoby pracujące na stanowiskach związanych z tworzeniem grafik oraz obsługą klientów. W tych branżach AI najprawdopodobniej zadomowi się szybciej niż myślimy. Już teraz korzystając z różnych infolinii kontaktujemy się częściej z botem niż człowiekiem. Sztuczna inteligencja w postaci Chata GPT zyskuje również na popularności w tworzeniu post, reklam i treści marketingowych.

A co na ten temat sztuczna inteligencja?

Zapytaliśmy ChatGPT jakie zawody w najbliższym czasie mogą być zagrożone ze względu na rozwój AI. Oto odpowiedź:



– Obsługa klienta i call center – Chatboty i systemy AI mogą obsługiwać zapytania klientów, realizować zamówienia i rozwiązywać problemy, co czyni je coraz bardziej popularnymi w centrach obsługi klienta.



– Produkcja – Automatyzacja i robotyka już zrewolucjonizowały produkcję, ale AI przyspiesza ten proces, umożliwiając maszynom wykonanie bardziej złożonych zadań z większą precyzją i mniejszymi kosztami.



– Transport – Autonomiczne pojazdy są jednym z najbardziej oczywistych przykładów, gdzie AI może zastąpić zawody, takie jak kierowcy ciężarówek, taksówkarze czy operatorzy transportu publicznego.



– Usługi prawne – AI może przeszukiwać i analizować duże ilości dokumentów prawniczych szybciej i taniej niż ludzcy prawnicy, co może zredukować potrzebę ich zaangażowania w pewnych procesach.



– Dziennikarstwo – Programy AI są już zdolne do generowania prostych artykułów i raportów, zwłaszcza w dziedzinach wymagających szybkiego zbierania i przetwarzania danych, takich jak wyniki sportowe czy finanse.



– Analityka finansowa – AI jest coraz częściej używana do analizowania rynków finansowych i przewidywania trendów, co może zmniejszyć zapotrzebowanie na analityków finansowych.



– Medycyna – Choć całkowite zastąpienie lekarzy jest mało prawdopodobne, AI może przejąć niektóre zadania, takie jak analiza obrazów medycznych, co może zmniejszyć obciążenie pracą specjalistów.