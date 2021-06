W gminie Hażlach w ciągu kilku minionych lat wykonano milowy krok w rozwoju. Przebudowano lub są w przebudowie główne ciągi komunikacyjne, a zrewitalizowane centra miejscowości gminy umożliwiają wypoczynek i międzysąsiedzkie spotkania. Dalsze prace w zakresie rozbudowy kanalizacji, sieci wodociągowej czy promocji gminy w oparciu o jej największe atuty, czyli przyrodę oraz kulturę, przynoszą efekty w postaci zwiększenia rozpoznawalności w kraju, a także wzrostu budownictwa mieszkaniowego na jej terenie.

W tegorocznym budżecie gminy zaplanowano znaczące wydatki na infrastrukturę drogową, w tym na opracowanie wielu dokumentacji technicznych potrzebnych przy ubieganiu się o środki rządowe czy unijne. Działania te stanowią podwaliny przy opracowaniu Gminnego Programu Rozwoju Infrastruktury Drogowej.

Ostatnie lata to również czas dużej aktywności władz w dziedzinie polityki społecznej, skierowanej zwłaszcza do ludzi młodych i najstarszych mieszkańców. Niedawno ukonstytuowała się Rada Seniorów oraz uruchomiony został Klub Seniora. Władze nie zapomniały też o młodszych mieszkańcach gminy Hażlach. Oprócz stworzenia warunków do otwarcia żłobka w gminie, od nowego roku szkolnego funkcjonować będzie bon żłobkowy, który zapewni wsparcie dla młodych rodzin w powrocie na rynek pracy.

Śmiało można powiedzieć, że hażlaski samorząd jest także gminą nastawioną na sport. W każdym sołectwie znajduje się siłownia plenerowa, rozbudowuje się boiska wielofunkcyjne czy wspiera miejscowe kluby sportowe oraz organizacje pozarządowe.

– Kluczem do sukcesu naszej gminy nie jest to, ile razy przecinano wstęgę otwierając drogi, boiska sportowe czy budynki wielofunkcyjne, lecz to, jaką wartość mają te inwestycje dla mieszkańców. Lokalny lider to ktoś, kto chce i potrafi z ludźmi rozmawiać, rozumie kryteria, od których zależy to, czy żyje im się dobrze. To ktoś, kto ma wizję rozwoju gminy jako miejsca do zamieszkania i zainwestowania – mówi Grzegorz Sikorski, wójt gminy Hażlach.