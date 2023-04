Zwolnienie osób nieobecnych w pracy podlega ochronie prawnej, co wynika to z art. 41 Kodeksu pracy. Jak wskazuje przepis, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie lub w trakcie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął okres uprawniający do zakończenia stosunku pracy bez wypowiedzenia. Kiedy zatem jest to możliwe?