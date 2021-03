– Sukces jest magicznym słowem i dla każdego ma trochę inne znaczenie. Zaufanie w biznesie (klientów) jest równie ważne w życiu prywatnym, jak i zawodowym. To jedna z tych cech, którą chyba wszyscy wysoko cenimy. To budowanie właściwych relacji międzyludzkich, poprzez oferowanie usług zgodnie z oczekiwaniami odbiorców. Jeżeli uda się już zdobyć zaufanie klienta, wówczas możemy liczyć na jego lojalność. Jeżeli ją zdobędziemy, to nie tylko on będzie zawsze chętnie do nas wracał, ale również poleci naszą firmę i nasze usługi innym. A tego wszystkiego mogą dokonać tylko doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy – wyjaśnia Lech Rudziński, Wiceprezes Zarządu Curtis Development Sp. z o.o.

Fundamentem fabryki Curtis są pracownicy produkcyjni, ponieważ to od nich zależy czy zlecenie zostanie zrealizowane na czas i w oczekiwanej jakości. Ważną rolę odgrywają pracownicy nadzoru, kontroli, technolodzy. Nieoceniony wkład wnosi również kadra kierownicza i dyrekcja. – Największym osiągnięciem jest to, że mimo różnych okresów w polskiej gospodarce firma funkcjonuje i ciągle się rozwija. Każdy nowy kolejny dzień sprawia, że jestem dumny ze swoich pracowników – dodaje Lech Rudziński.

Michał Majewski