Nawet 9 tysięcy złotych premii dla aktywnych placówek

Kluczowym elementem zmian jest nowy system finansowania opieki koordynowanej. NFZ postanowił nagradzać te przychodnie, które faktycznie obejmują tym modelem leczenia znaczną grupę swoich pacjentów. Wysokość dodatkowych środków zależy od skali zaangażowania:

Najwyższa premia (9000 zł miesięcznie) przysługuje placówkom, które opieką koordynowaną objęły ponad 20% swoich dorosłych pacjentów.

Przy niższym udziale pacjentów w tym modelu, przychodnie mogą liczyć na wsparcie rzędu kilku tysięcy złotych.

Choć kwoty wyliczane są w skali miesiąca, ich faktyczne rozliczenie z Funduszem będzie odbywać się w cyklach kwartalnych.

Surowe kary za brak efektów

Druga strona medalu to system dyscyplinujący. Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował się na „dokręcenie śruby” placówkom, które deklarują opiekę koordynowaną, ale nie realizują jej w praktyce.

Jeśli przychodnia przez trzy miesiące nie wykaże odpowiedniej aktywności w tym zakresie (brak świadczeń w ramach opieki koordynowanej), musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Taka placówka traci nie tylko prawo do premii, ale również ryczałt na koordynatora oraz podwyższoną stawkę kapitacyjną. Jest to sygnał, że NFZ nie zamierza dłużej płacić za „gotowość”, która nie przekłada się na realne leczenie.

Co te zmiany oznaczają dla pacjenta?

Reforma ma bezpośrednio wpłynąć na jakość obsługi w gabinetach lekarzy rodzinnych. Głównym założeniem jest to, aby pacjent był „prowadzony za rękę” przez system. W praktyce ma to oznaczać:

Lepszy dostęp do badań diagnostycznych bezpośrednio w przychodni POZ.

Większą liczbę wizyt kontrolnych i konsultacji.

Aktywną rolę koordynatora, który ma dbać o terminy i plan leczenia pacjenta.

Dlaczego zmiany są wprowadzane teraz?

Decyzja o zmianie zasad wynika z analizy danych, które obnażyły problem z funkcjonowaniem opieki koordynowanej w wielu miejscach. Nowe przepisy mają sprawić, że środki publiczne będą trafiać tam, gdzie pacjenci rzeczywiście korzystają z rozszerzonej diagnostyki i opieki specjalistycznej na poziomie POZ.