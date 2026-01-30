- Koniec taryfy ulgowej dla kierowców. Za +50 km/h poza miastem stracisz prawo jazdy
- Nowe uprawnienia policji już działają. Kontrole, konfiskata auta i nowe przestępstwa
- Co grozi kierowcom w 2026 roku? Lista kar i utraty prawa jazdy
- Punkty karne w 2026 roku: koniec kasowania i szybsza utrata prawa jazdy
- Prawo jazdy od 17 lat wraca w 2026 roku. Jakie warunki musi spełnić młody kierowca?
Zmiany są rozpisane na etapy i wchodzą w życie falami. Część już obowiązuje, kolejne wejdą w marcu, a następne latem i jesienią. Dla kierowców oznacza to jedno: w 2026 roku trzeba uważnie śledzić nowości w przepisach drogowych.
Koniec taryfy ulgowej dla kierowców. Za +50 km/h poza miastem stracisz prawo jazdy
Przez lata działał niepisany mechanizm: znak D-43 kończący obszar zabudowany dawał kierowcom poczucie luzu. Teraz to się skończyło. Od 3 marca 2026 r. przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na jednojezdniowej drodze poza terenem zabudowanym oznacza dokładnie to samo, co w mieście – zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące.
Nie dotyczy to autostrad ani dróg ekspresowych z dwiema jezdniami. Ale wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie „jednojezdniowe” są już pod nowymi zasadami. To efekt statystyk, na które powołuje się Ministerstwo Infrastruktury: większość śmiertelnych wypadków wydarza się właśnie na takich trasach.
Nowe uprawnienia policji już działają. Kontrole, konfiskata auta i nowe przestępstwa
Nowelizacje wzmocniły pozycję Policja nie tylko przy prędkości. Od 29 stycznia obowiązują też nowe przepisy karne, które po raz pierwszy wprost definiują nielegalne wyścigi, brawurową jazdę i udział w nich – nawet bez wypadku.
W praktyce oznacza to, że odpowiedzialność ponoszą:
- organizatorzy nielegalnych wyścigów,
- kierowcy biorący w nich udział,
- pasażerowie i widzowie takich zdarzeń,
- osoby celowo driftujące lub jeżdżące „na jednym kole”.
W skrajnych przypadkach – przy alkoholu powyżej 1,5 promila – sąd musi orzec przepadek pojazdu. To już nie jest opcja, to obowiązek.
Co grozi kierowcom w 2026 roku? Lista kar i utraty prawa jazdy
|Sytuacja
|Skutek
|+50 km/h w mieście
|Prawo jazdy zabrane na 3 miesiące
|+50 km/h poza miastem (droga 1-jezdniowa)
|Prawo jazdy zabrane na 3 miesiące
|Jazda mimo sądowego zakazu
|Dożywotni zakaz prowadzenia
|Alkohol ≥ 1,5‰
|Konfiskata pojazdu
|Drift lub „jazda na jednym kole”
|Zatrzymanie prawa jazdy (od 30 marca)
Punkty karne w 2026 roku: koniec kasowania i szybsza utrata prawa jazdy
Kolejna zmiana uderza w kierowców, którzy do tej pory ratowali się kursami. W 2026 roku lista wykroczeń, za które nie da się zredukować punktów karnych, została znacząco rozszerzona. Punkty znikają dopiero po roku – bez skrótów i bez obejść. To oznacza, że przekroczenie limitu punktów stanie się dużo łatwiejsze, zwłaszcza dla osób często jeżdżących poza miastem.
Prawo jazdy od 17 lat wraca w 2026 roku. Jakie warunki musi spełnić młody kierowca?
Od 3 marca 2026 r. prawo jazdy kat. B mogą dostać osoby, które ukończyły 17 lat. Brzmi liberalnie? Tylko pozornie. Młody kierowca musi spełnić kilka ważnych warunków:
- przez 6 miesięcy musi jeździć z opiekunem,
- ma zerowy limit alkoholu,
- ma dłuższy okres próbny – do 3 lat,
- ma specjalny kod w prawie jazdy, widoczny dla policji.
Jedna kontrola bez opiekuna oznacza traktowanie jak jazdę bez uprawnień.
Podstawa prawna
- Ustawa z 4 grudnia 2025 r. o poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. 2025 poz. 1872)
- Ustawa z 17 października 2025 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2025 poz. 1676)
