Zmiany są rozpisane na etapy i wchodzą w życie falami. Część już obowiązuje, kolejne wejdą w marcu, a następne latem i jesienią. Dla kierowców oznacza to jedno: w 2026 roku trzeba uważnie śledzić nowości w przepisach drogowych.

Koniec taryfy ulgowej dla kierowców. Za +50 km/h poza miastem stracisz prawo jazdy

Przez lata działał niepisany mechanizm: znak D-43 kończący obszar zabudowany dawał kierowcom poczucie luzu. Teraz to się skończyło. Od 3 marca 2026 r. przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na jednojezdniowej drodze poza terenem zabudowanym oznacza dokładnie to samo, co w mieście – zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące.

Nie dotyczy to autostrad ani dróg ekspresowych z dwiema jezdniami. Ale wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie „jednojezdniowe” są już pod nowymi zasadami. To efekt statystyk, na które powołuje się Ministerstwo Infrastruktury: większość śmiertelnych wypadków wydarza się właśnie na takich trasach.

Nowe uprawnienia policji już działają. Kontrole, konfiskata auta i nowe przestępstwa

Nowelizacje wzmocniły pozycję Policja nie tylko przy prędkości. Od 29 stycznia obowiązują też nowe przepisy karne, które po raz pierwszy wprost definiują nielegalne wyścigi, brawurową jazdę i udział w nich – nawet bez wypadku.

W praktyce oznacza to, że odpowiedzialność ponoszą:

  • organizatorzy nielegalnych wyścigów,
  • kierowcy biorący w nich udział,
  • pasażerowie i widzowie takich zdarzeń,
  • osoby celowo driftujące lub jeżdżące „na jednym kole”.

W skrajnych przypadkach – przy alkoholu powyżej 1,5 promilasąd musi orzec przepadek pojazdu. To już nie jest opcja, to obowiązek.

Bezterminowe prawo jazdy odchodzi do historii. Ta data dotyczy milionów kierowców
Bezterminowe prawo jazdy odchodzi do historii. Ta data dotyczy milionów kierowców

Zobacz również

Co grozi kierowcom w 2026 roku? Lista kar i utraty prawa jazdy

Sytuacja Skutek
+50 km/h w mieście Prawo jazdy zabrane na 3 miesiące
+50 km/h poza miastem (droga 1-jezdniowa) Prawo jazdy zabrane na 3 miesiące
Jazda mimo sądowego zakazu Dożywotni zakaz prowadzenia
Alkohol ≥ 1,5‰ Konfiskata pojazdu
Drift lub „jazda na jednym kole” Zatrzymanie prawa jazdy (od 30 marca)

Punkty karne w 2026 roku: koniec kasowania i szybsza utrata prawa jazdy

Kolejna zmiana uderza w kierowców, którzy do tej pory ratowali się kursami. W 2026 roku lista wykroczeń, za które nie da się zredukować punktów karnych, została znacząco rozszerzona. Punkty znikają dopiero po roku – bez skrótów i bez obejść. To oznacza, że przekroczenie limitu punktów stanie się dużo łatwiejsze, zwłaszcza dla osób często jeżdżących poza miastem.

Pięć razy drożej i zero litości? Kierowcy już liczą koszty, a rząd mówi: to ma zaboleć
Pięć razy drożej i zero litości? Kierowcy już liczą koszty, a rząd mówi: to ma zaboleć

Zobacz również

Prawo jazdy od 17 lat wraca w 2026 roku. Jakie warunki musi spełnić młody kierowca?

Od 3 marca 2026 r. prawo jazdy kat. B mogą dostać osoby, które ukończyły 17 lat. Brzmi liberalnie? Tylko pozornie. Młody kierowca musi spełnić kilka ważnych warunków:

  • przez 6 miesięcy musi jeździć z opiekunem,
  • ma zerowy limit alkoholu,
  • ma dłuższy okres próbny – do 3 lat,
  • ma specjalny kod w prawie jazdy, widoczny dla policji.

Jedna kontrola bez opiekuna oznacza traktowanie jak jazdę bez uprawnień.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 4 grudnia 2025 r. o poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. 2025 poz. 1872)
  • Ustawa z 17 października 2025 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2025 poz. 1676)