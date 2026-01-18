Darmowa kranówka dla klientów restauracji
Posłowie chcą, żeby rada gminy miała możliwość ustalenia zasad nieodpłatnego udostępniania wody klientom. Chodzi o jej ilość (nie mniej niż pół litra na osobę) czy lokalizację lokali objętych obowiązkiem. Podobna poprawka posłów Lewicy przepadła w Sejmie w ubiegłym roku – wtedy jednak darmową kranówkę miały zapewnić obowiązkowo restauracje w całym kraju. Teraz, w łagodniejszej wersji, przerzucającej podjęcie decyzji na lokalne władze, przepisy zostały dołączone do poselskiego projektu ustawy dotyczącego jakości wody.
– To krok w dobrą stronę. Byliśmy autorami dalej idącej wersji, ale trzeba szukać kompromisu – ocenia Piotr Kowal, poseł Lewicy, wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury.
Milionowe kary za brak przepisów o jakości wody
Zaproponowana nowelizacja to w większości rządowe regulacje, które jesienią zawetował prezydent, jednak z korektami. Do ostatniej chwili trwają rozmowy z samorządami nad ostatecznym kształtem projektu. Chodzi o wdrożenie unijnych regulacji, z czym Polska jest już spóźniona o ponad trzy lata. TSUE rozpatruje skargę Komisji Europejskiej i milionowe kary wiszą w powietrzu.
