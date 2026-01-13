- Kiedy trzeba zgłosić w gminie spotkanie kierowców
Chodzi o ustawę z 4 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (dalej: nowelizacja), która określa także nowe obowiązki dla gmin. Jej celem jest podniesienie poziomu skuteczności zwalczania wykroczeń i przestępstw drogowych, dzięki czemu ma się poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nowelizacja m.in.:
- uznaje nielegalne wyścigi, rajdy i inne podobne imprezy za wykroczenia albo przestępstwa;
- zaostrza sankcje karne – w tym za rażąco niebezpieczną, brawurową jazdę, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu oraz łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów;
- wprowadza nowe rozwiązania dotyczące przepadku pojazdów mechanicznych.
Z punktu widzenia gmin szczególnie istotne są regulacje związane z walką z nielegalnymi wyścigami pojazdów, które nowelizacja wprowadza do ustawy Prawo o ruchu drogowym (dalej: p.r.d). Nakładają one na samorządy nowy obowiązek: przyjmowania zgłoszeń od organizatorów zlotów pojazdów.
Kiedy trzeba zgłosić w gminie spotkanie kierowców
Od 29 stycznia 2026 r. w p.r.d. pojawi się nowy art. 65ja. Zgodnie z nim „spotkanie właścicieli, posiadaczy lub użytkowników pojazdów samochodowych
- na otwartej lub ogólnodostępnej przestrzeni,
- którego celem jest prezentacja pojazdów samochodowych w liczbie większej niż 10, w szczególności wprowadzonych w nich modyfikacji,
– wymaga wcześniejszego zawiadomienia organu gminy.
W zdaniu drugim tej regulacji ustawodawca wskazał, że do takiego zawiadomienia stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2 ustawy – Prawo o zgromadzeniach (dalej: p.z.). Nowy przepis wprowadza zatem obowiązek formalnego zgłoszenia zlotów motoryzacyjnych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
W praktyce zmiana oznacza to również, że:
- gmina stanie się organem przyjmującym zawiadomienia o wydarzeniach i stosującym procedury znane z prawa o zgromadzeniach (ma wobec tego wpływ na legalizację oraz nadzór nad tego typu wydarzeniami),
- spontaniczne zloty samochodowe powyżej 10 pojazdów bez zgłoszenia będą nielegalne.
Kto poniesie odpowiedzialność, jeśli zlot samochodów będzie nielegalny
29 stycznia 2026 r. wejdzie w życie art. 52aa Kodeksu wykroczeń (dalej: k.w.), który wprowadzi kary m.in. za naruszenie przepisów dotyczących zgromadzeń (zlotów motoryzacyjnych) oraz za udział w nielegalnych wyścigach pojazdów. W myśl nowych przepisów odpowiedzialność będzie ponosił szeroki krąg osób.
1. Organizator. Zgodnie z nowym art. 52aa par. 1 k.w., ten, kto organizuje spotkanie, o którym mowa w art. 65ja p.r.d., albo przewodniczy takiemu spotkaniu bez wymaganego zawiadomienia organu gminy, podlega karze:
- ograniczenia wolności albo
- grzywny nie niższej niż 2000 zł.
2. Uczestnicy. W myśl art. 52aa par. 2 k.w., ten, kto umyślnie uczestniczy w spotkaniu (zlocie) zorganizowanym bez wymaganego zawiadomienia – podlega karze grzywny. Takiej samej karze podlega osoba, która, nie będąc kierującym pojazdem, umyślnie uczestniczy w nielegalnym wyścigu pojazdów mechanicznych, o którym mowa w art. 115 par. 26 kodeksu karnego (dalej: k.k.). A zatem karę może zapłacić osoba, która np. tylko wspiera organizację wyścigu.
3. Publiczność. Największe kontrowersje z pewnością wzbudzi sankcja z art. 52aa par. 3 k.w., zgodnie z którym karze grzywny podlega również osoba, która umyślnie przebywa jako widz na:
- nielegalnym zlocie (art. 65ja p.r.d.) albo
- nielegalnym wyścigu pojazdów mechanicznych (art. 115 par. 26 k.k.).
Odpowiedzialność dotyczy więc nie tylko organizatorów i uczestników, lecz także publiczności.
Wysokość grzywny za nielegalny zlot
Dodatkowo nowelizacja wprowadza par. 1e do art. 96 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Przepis ten przewiduje, że:
- w postępowaniu mandatowym,
- w sprawach dotyczących wykroczeń określonych w art. 52aa par. 1 k.w. (nielegalne zloty i nielegalne wyścigi), – można nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.
Jak przebiega procedura zgłoszenia zlotu pojazdów do wójta
W praktyce odesłanie do rozdziału drugiego prawa o zgromadzeniach oznacza dość sformalizowaną procedurę zalegalizowania zgromadzenia/zlotu. Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne punkty tej procedury.
Etap 1: Zawiadomienie wójta przez organizatora zlotu
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
► Forma. W myśl art. 7 ust. 1 p.z. organizator musi to zrobić w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia (art. 7 ust. 1 p.z.). W myśl art. 9 ust. 1 p.z. zawiadomienie można złożyć:
- pisemnie,
- za pomocą faksu,
- ustnie do protokołu lub
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
► Treść. W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator podaje (zgodnie z art. 10 ust. 1 p.z.):
- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim; a w przypadku, gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja:
- jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
- imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nią;
- cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
- datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
- informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
► Załączniki. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia trzeba dołączyć (w myśl art. 10 ust. 2 p.z.):
- pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
- zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
► Wskazanie przewodniczącego. W myśl art. 18 ust. 1 p.z. zgromadzeniem kieruje przewodniczący. Przewodniczącym zgromadzenia jest:
- organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego;
- osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego, w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja.
Etap 2: Weryfikacja przez wójta
W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia wyżej opisanych wymagań, organ gminy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych (art. 11 p.z.). Zawiadomienie spełniające wymagania określone w art. 10 p.z. (chodzi o opisaną powyżej treść i załączniki) trzeba wnieść z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 p.z. (czyli nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia).
Etap 3: Rejestracja zawiadomienia
Gmina rejestruje wniesienie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. Uwzględnia przy tym datę, godzinę oraz minutę wniesienia zawiadomienia - decydują one o kolejności wniesienia tego zawiadomienia (art. 9 ust. 2 p.z.).
Etap 4: Zawiadomienie policji
Organ gminy informuje niezwłocznie właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) policji o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. Na obszarze m.st. Warszawy – trzeba zawiadomić komendanta rejonowego policji.
Etap 5: Publikacja w BIP
Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.
Etap 6. Legalizacja lub wydanie decyzji o zakazie
Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
- jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 p.z.
- zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
- jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 p.z. (gdy doszło do złożenia kilku zgłoszeń w sprawie zorganizowania zgromadzenia w danym miejscu i czasie);
- zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a.p.z.
Wójt może nakazać rozwiązanie zlotu, tak jak każdego innego zgromadzenia. Kiedy to zrobi?
Warto też pamiętać, że gmina ma uprawnienia do rozwiązania zlotu, tak jak każdego innego zgromadzenia, ale tylko w określonych w przepisach przypadkach. Jak wynika z art. 20 p.z., zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg: zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy p.z. albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności – również funkcjonariusz policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie zgromadzenia.
Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z przewodniczącym zgromadzenia. Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia również na piśmie – w terminie 72 godzin od jej podjęcia (art. 20 ust. 3 p.z.).
Podsumowując: gmina będzie odgrywała kluczową rolę w legalizowaniu zlotów samochodów, czyli spotkań właścicieli, posiadaczy lub użytkowników pojazdów samochodowych. Natomiast brak dopełnienia ze strony organizatora wymogu zawiadomienia gminy o ww. wydarzeniu, może skutkować poważnymi konsekwencjami wykroczeniowymi. ©℗
- wprowadzania pojazdu w poślizg kół (tzw. driftu),
- doprowadzania do utraty styczności z nawierzchnią choćby jednego koła pojazdu. Zakaz nie dotyczy kół na osiach podnoszonych w pojazdach kategorii N2, N3 i M3 (chodzi tutaj o niektóre pojazdy ciężarowe i autobusy).
Jeżeli zaś takie zachowanie powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wówczas – zgodnie z nowym art. 86c par. 2 k.w. – sprawca podlega karze grzywny nie niższej niż 2500 zł.
Podstawa prawna
- ustawa 4 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. poz. 1872)
- ustawa z 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1389)
- ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 734; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1872)
- ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 46; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1872)
- ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1251; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1872)
- ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 860; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1872)
- ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1226; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1872)
- ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1872)
