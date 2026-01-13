Chodzi o ustawę z 4 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (dalej: nowelizacja), która określa także nowe obowiązki dla gmin. Jej celem jest podniesienie poziomu skuteczności zwalczania wykroczeń i przestępstw drogowych, dzięki czemu ma się poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nowelizacja m.in.:

Z punktu widzenia gmin szczególnie istotne są regulacje związane z walką z nielegalnymi wyścigami pojazdów, które nowelizacja wprowadza do ustawy Prawo o ruchu drogowym (dalej: p.r.d). Nakładają one na samorządy nowy obowiązek: przyjmowania zgłoszeń od organizatorów zlotów pojazdów.

Kiedy trzeba zgłosić w gminie spotkanie kierowców

Od 29 stycznia 2026 r. w p.r.d. pojawi się nowy art. 65ja. Zgodnie z nim „spotkanie właścicieli, posiadaczy lub użytkowników pojazdów samochodowych

na otwartej lub ogólnodostępnej przestrzeni,

którego celem jest prezentacja pojazdów samochodowych w liczbie większej niż 10, w szczególności wprowadzonych w nich modyfikacji,

– wymaga wcześniejszego zawiadomienia organu gminy.

W zdaniu drugim tej regulacji ustawodawca wskazał, że do takiego zawiadomienia stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2 ustawy – Prawo o zgromadzeniach (dalej: p.z.). Nowy przepis wprowadza zatem obowiązek formalnego zgłoszenia zlotów motoryzacyjnych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W praktyce zmiana oznacza to również, że:

gmina stanie się organem przyjmującym zawiadomienia o wydarzeniach i stosującym procedury znane z prawa o zgromadzeniach (ma wobec tego wpływ na legalizację oraz nadzór nad tego typu wydarzeniami),

spontaniczne zloty samochodowe powyżej 10 pojazdów bez zgłoszenia będą nielegalne.

Kto poniesie odpowiedzialność, jeśli zlot samochodów będzie nielegalny

29 stycznia 2026 r. wejdzie w życie art. 52aa Kodeksu wykroczeń (dalej: k.w.), który wprowadzi kary m.in. za naruszenie przepisów dotyczących zgromadzeń (zlotów motoryzacyjnych) oraz za udział w nielegalnych wyścigach pojazdów. W myśl nowych przepisów odpowiedzialność będzie ponosił szeroki krąg osób.

1. Organizator. Zgodnie z nowym art. 52aa par. 1 k.w., ten, kto organizuje spotkanie, o którym mowa w art. 65ja p.r.d., albo przewodniczy takiemu spotkaniu bez wymaganego zawiadomienia organu gminy, podlega karze:

ograniczenia wolności albo

grzywny nie niższej niż 2000 zł.

2. Uczestnicy. W myśl art. 52aa par. 2 k.w., ten, kto umyślnie uczestniczy w spotkaniu (zlocie) zorganizowanym bez wymaganego zawiadomienia – podlega karze grzywny. Takiej samej karze podlega osoba, która, nie będąc kierującym pojazdem, umyślnie uczestniczy w nielegalnym wyścigu pojazdów mechanicznych, o którym mowa w art. 115 par. 26 kodeksu karnego (dalej: k.k.). A zatem karę może zapłacić osoba, która np. tylko wspiera organizację wyścigu.

3. Publiczność. Największe kontrowersje z pewnością wzbudzi sankcja z art. 52aa par. 3 k.w., zgodnie z którym karze grzywny podlega również osoba, która umyślnie przebywa jako widz na:

nielegalnym zlocie (art. 65ja p.r.d.) albo

nielegalnym wyścigu pojazdów mechanicznych (art. 115 par. 26 k.k.).

Odpowiedzialność dotyczy więc nie tylko organizatorów i uczestników, lecz także publiczności.

Wysokość grzywny za nielegalny zlot

Dodatkowo nowelizacja wprowadza par. 1e do art. 96 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Przepis ten przewiduje, że:

w postępowaniu mandatowym,

w sprawach dotyczących wykroczeń określonych w art. 52aa par. 1 k.w. (nielegalne zloty i nielegalne wyścigi), – można nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.

Jak przebiega procedura zgłoszenia zlotu pojazdów do wójta

W praktyce odesłanie do rozdziału drugiego prawa o zgromadzeniach oznacza dość sformalizowaną procedurę zalegalizowania zgromadzenia/zlotu. Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne punkty tej procedury.

Etap 1: Zawiadomienie wójta przez organizatora zlotu

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

► Forma. W myśl art. 7 ust. 1 p.z. organizator musi to zrobić w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia (art. 7 ust. 1 p.z.). W myśl art. 9 ust. 1 p.z. zawiadomienie można złożyć:

pisemnie,

za pomocą faksu,

ustnie do protokołu lub

za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

► Treść. W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator podaje (zgodnie z art. 10 ust. 1 p.z.):

imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim; a w przypadku, gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja:

jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nią;

cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

► Załączniki. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia trzeba dołączyć (w myśl art. 10 ust. 2 p.z.):

pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

► Wskazanie przewodniczącego. W myśl art. 18 ust. 1 p.z. zgromadzeniem kieruje przewodniczący. Przewodniczącym zgromadzenia jest:

organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego;

osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego, w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja.

Etap 2: Weryfikacja przez wójta

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia wyżej opisanych wymagań, organ gminy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych (art. 11 p.z.). Zawiadomienie spełniające wymagania określone w art. 10 p.z. (chodzi o opisaną powyżej treść i załączniki) trzeba wnieść z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 p.z. (czyli nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia).

Etap 3: Rejestracja zawiadomienia

Gmina rejestruje wniesienie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. Uwzględnia przy tym datę, godzinę oraz minutę wniesienia zawiadomienia - decydują one o kolejności wniesienia tego zawiadomienia (art. 9 ust. 2 p.z.).

Etap 4: Zawiadomienie policji

Organ gminy informuje niezwłocznie właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) policji o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. Na obszarze m.st. Warszawy – trzeba zawiadomić komendanta rejonowego policji.

Etap 5: Publikacja w BIP

Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

Etap 6. Legalizacja lub wydanie decyzji o zakazie

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 p.z.

zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 p.z. (gdy doszło do złożenia kilku zgłoszeń w sprawie zorganizowania zgromadzenia w danym miejscu i czasie);

zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a.p.z.

Wójt może nakazać rozwiązanie zlotu, tak jak każdego innego zgromadzenia. Kiedy to zrobi?

Warto też pamiętać, że gmina ma uprawnienia do rozwiązania zlotu, tak jak każdego innego zgromadzenia, ale tylko w określonych w przepisach przypadkach. Jak wynika z art. 20 p.z., zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg: zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy p.z. albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności – również funkcjonariusz policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie zgromadzenia.

Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z przewodniczącym zgromadzenia. Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia również na piśmie – w terminie 72 godzin od jej podjęcia (art. 20 ust. 3 p.z.).

Podsumowując: gmina będzie odgrywała kluczową rolę w legalizowaniu zlotów samochodów, czyli spotkań właścicieli, posiadaczy lub użytkowników pojazdów samochodowych. Natomiast brak dopełnienia ze strony organizatora wymogu zawiadomienia gminy o ww. wydarzeniu, może skutkować poważnymi konsekwencjami wykroczeniowymi. ©℗

Ważne inne zmiany

Omówione w artykule przepisy to tylko część kompleksowych zmian wprowadzonych, aby wzmocnić bezpieczeństwo użytkowników dróg. Do najważniejszych nowości należą:

► Definicja nielegalnego wyścigu pojazdów mechanicznych. Zgodnie z obowiązującym od 29 stycznia art. 115 par. 26 kodeksu karnego to „rywalizacja kierujących co najmniej dwoma pojazdami mechanicznymi w ruchu lądowym, z zamiarem pokonania odcinka drogi w jak najkrótszym czasie i z naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym lub celowe wprowadzenie pojazdu mechanicznego w poślizg lub celowe doprowadzenie do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu mechanicznego, wykonane w trakcie zgromadzenia zorganizowanego na otwartej lub ogólnodostępnej przestrzeni, odbywające się bez wymaganego zezwolenia”.

► Zakaz driftu i odrywania kół od jezdni. Od 30 marca 2026 r. do ustawy prawo o ruchu drogowym zostanie dodany art. 60 ust. 5, wprost zakazujący celowego:

wprowadzania pojazdu w poślizg kół (tzw. driftu),

doprowadzania do utraty styczności z nawierzchnią choćby jednego koła pojazdu. Zakaz nie dotyczy kół na osiach podnoszonych w pojazdach kategorii N2, N3 i M3 (chodzi tutaj o niektóre pojazdy ciężarowe i autobusy).

► Kary za naruszenie zakazu. Już od 29 stycznia 2026 r. do kodeksu wykroczeń zostanie dodany art. 86c. par. 1, w myśl którego „kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu celowo wprowadza pojazd w poślizg albo doprowadza do utraty styczności koła z nawierzchnią, podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 zł”.

Jeżeli zaś takie zachowanie powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wówczas – zgodnie z nowym art. 86c par. 2 k.w. – sprawca podlega karze grzywny nie niższej niż 2500 zł.

► Zatrzymanie prawa jazdy przez policję. Od 30 marca 2026 r., jeżeli policjant ujawni kierowanie pojazdem w sposób określony w art. 60 ust. 5 p.r.d., czyli np. drift lub celowe oderwanie kół od nawierzchni, wówczas zatrzyma prawo jazdy wydane w Polsce (art. 135 ust. 1 pkt 2 lit. c p.r.d.) lub przez inne państwo (art. 135a ust. 1 pkt 2 lit. c p.r.d.). ©℗