Ten sprzeciw został wyrażony w stanowisku zarządu Związku Powiatów Polskich. Przypomnijmy, że na poszczególnych etapach prac legislacyjnych przepisy projektu dotyczące wysokości dotacji należnej powiatom za obsługę asystencji ulegały wielu zmianom. Początkowo przewidywały one, że samorządom w 2027 i 2028 r., czyli pierwszych latach obowiązywania ustawy, będzie na ten cel przysługiwać 10 proc., a potem 7 proc. puli środków przeznaczonych na realizację nowej usługi. Natomiast finalnie w projekcie znalazły się regulacje, które zakładają, że w 2027 r. będzie to 5,5 proc., a docelowo 4 proc., z dodatkowym zastrzeżeniem, że nie więcej niż 216 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną korzystającą ze wsparcia asystenta. Co więcej, do kosztów obsługi zostały włączone te, jakie będą ponoszone na zatrudnienie koordynatorów usługi asystencji.

ZPP podkreśla, że te zmiany zaszły już po tym, gdy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stwierdza, że są one rażąco niekorzystne dla bezpośrednich realizatorów nowego zadania. Dlatego organizacja stanowczo protestuje przeciwko prawie dwukrotnemu obniżeniu dotacji na obsługę asystencji, zamrożeniu jej wysokości na stałym poziomie bez jakiegokolwiek mechanizmu zakładającego późniejszą waloryzację, a także usunięciu z projektu ustawy – wbrew wcześniejszym uzgodnieniom – przepisów o waloryzacji wynagrodzeń asystentów.

ZPP zwraca też uwagę na zmiany, jakie zaszły w treści oceny skutków regulacji (OSR), dołączonej do projektu, który trafił do Sejmu. Zniknęły z niej bowiem wyliczenia dotyczące szacowanych kosztów realizacji usługi asystencji przez samorządy, w tym wynagrodzeń jej koordynatorów. Jednocześnie bardzo szczegółowo zostały w OSR opisane koszty, jakie na nowe etaty będą ponosić Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz urzędy wojewódzkie.

Obniżenie dotacji forsowane przez Ministerstwo Finansów

Ponadto organizacja wskazuje, że Andrzej Domański, minister finansów, w czasie prac nad projektem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zobowiązał się do przeprowadzenia standaryzacji wyceny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Tymczasem jednocześnie osoby z kierownictwa resortu uczestniczące w pracach nad projektem ustawy o asystencji przejawiały, jak akcentuje ZPP, nadzwyczajną gorliwość w forsowaniu decyzji o obniżeniu wysokości dotacji na obsługę tej usługi, z pominięciem jakichkolwiek analiz związanych z oceną kosztochłonności realizacji nowego zadania.