W 2026 roku system finansowania szkół niepublicznych będzie funkcjonował według dotychczasowych zasad, jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada istotne zmiany, które mają stopniowo odciążyć samorządy oraz uporządkować sposób dotowania placówek niepublicznych. Dotyczy to przede wszystkim niepublicznych przedszkoli i szkół dla dorosłych, ale część rozwiązań obejmie również szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Poniżej przedstawiamy kompletny przewodnik po zasadach dotacji w 2026 roku, obowiązkach samorządów i planowanych modyfikacjach.

Jak będą finansowane szkoły niepubliczne w 2026 roku?

W 2026 roku nadal obowiązywać będzie zasada, zgodnie z którą szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację z budżetu gminy lub powiatu. Wysokość dotacji zależy od typu placówki:

szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – nie mniej niż 100% kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej,

– nie mniej niż 100% kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, niepubliczne przedszkola – co najmniej 75% kosztów bieżących ponoszonych na dziecko w placówkach publicznych,

– co najmniej 75% kosztów bieżących ponoszonych na dziecko w placówkach publicznych, niepubliczne szkoły dla dorosłych – dotacje naliczane obecnie głównie „za słuchacza”.

Samorząd ma obowiązek przekazywać dotację co miesiąc, po otrzymaniu informacji o faktycznej liczbie uczniów.

Co może się zmienić w finansowaniu oświaty? Zapowiedzi MEN na lata 2025–2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało jesienią 2025 roku prace nad nowelizacją ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

1. Przedszkola niepubliczne – modyfikacja zasad dotacji

Obecnie dotacja zależy od kosztów w przedszkolu publicznym; im mniej dzieci w publicznym, tym dotacja dla niepublicznego rośnie. MEN zapowiada zmianę tego mechanizmu tak, aby:

dotacja nie rosła automatycznie przy spadku liczby dzieci w publicznych placówkach,

wysokość dotacji była bardziej stabilna i jednolita dla dzieci o podobnych potrzebach.

2. Szkoły dla dorosłych – finansowanie „za efekt”, nie „za frekwencję”

Kontrole kuratoriów ujawniły nieprawidłowości dotyczące zawyżonej frekwencji. MEN planuje:

powiązać dotację z faktycznym uczestnictwem lub zdaniem semestru,

ograniczyć sytuacje, w których placówka otrzymuje środki za nieuczestniczących słuchaczy.

3. Większa kontrola dotacji – wspólne zasady dla wszystkich organów

Nowelizacja ma:

uporządkować zasady kontroli w szkołach niepublicznych,

ograniczyć nakładanie się kontroli różnych instytucji,

skrócić maksymalny czas kontroli, wzorując się na zasadach stosowanych w przedsiębiorstwach.

Zmiany te nie będą obowiązywać automatycznie od 2026 roku, lecz będą wprowadzane stopniowo, w zależności od daty uchwalenia ustawy.

Rekordowa kwota na oświatę w 2026 roku

W 2026 roku na finansowanie zadań oświatowych samorządy mają otrzymać prawie 115 mld zł, czyli o ok. 13,4 mld zł więcej niż rok wcześniej. Wzrost ma wynikać z:

zwiększonych nakładów państwa na edukację,

zmian w systemie finansów publicznych, które zwiększyły dochody JST z PIT i CIT.

To oznacza, że środki przeznaczane na dotacje dla placówek niepublicznych również mogą proporcjonalnie wzrosnąć.

Obowiązki samorządów wobec szkół niepublicznych w 2026 roku

Samorządy muszą w szczególności:

prawidłowo wyliczyć wysokość dotacji , zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych;

, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych; przekazywać środki co miesiąc , do ostatniego dnia każdego miesiąca;

, do ostatniego dnia każdego miesiąca; kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji , zgodnie z przepisami i zasadami gospodarowania środkami publicznymi;

, zgodnie z przepisami i zasadami gospodarowania środkami publicznymi; prowadzić dokumentację dotacji, w tym dane o uczniach, wydatkach i rozliczeniach.

Samorządy nie mogą uzależniać wysokości dotacji od własnych kryteriów – obowiązują je zasady ustawowe.

Tabela: Dotacje dla placówek niepublicznych w 2026 roku

Rodzaj placówki Podstawa dotacji Poziom finansowania Kto finansuje? Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej Subwencja oświatowa na ucznia minimum 100% gmina/powiat Niepubliczne przedszkole Wydatki bieżące w przedszkolu publicznym minimum 75% gmina Niepubliczne szkoły dla dorosłych liczba słuchaczy (planowana zmiana: finansowanie „za efekt”) zmienne powiat Placówki wychowania przedszkolnego (punkty, zespoły) koszty bieżące min. 40% (przy spełnieniu warunków) gmina

Co powinni zrobić prowadzący szkoły niepubliczne w 2026 roku?

Rekomendacje na nadchodzący rok:

monitorować prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

nad nowelizacją ustawy o finansowaniu zadań oświatowych; przygotować dokumentację dotacyjną zgodnie z aktualnymi wymogami samorządów;

zgodnie z aktualnymi wymogami samorządów; upewnić się, że ewidencja uczniów/słuchaczy jest rzetelna - szczególnie w szkołach dla dorosłych;

- szczególnie w szkołach dla dorosłych; planować budżet ostrożnie, bo planowane zmiany dotacji dla przedszkoli niepublicznych mogą wpłynąć na ich finansowanie po wdrożeniu reformy.

FAQ

Jak zmienią się dotacje dla szkół niepublicznych w 2026 roku?

W 2026 roku zasady dotacji pozostają bez zmian, ale MEN zapowiada nowelizację dotyczącą przedszkoli i szkół dla dorosłych.

Czy szkoły niepubliczne dostaną wyższe dotacje w 2026 roku?

Dotacje mogą wzrosnąć pośrednio - w związku ze zwiększeniem nakładów państwa na edukację.

Czy samorząd może obniżyć dotację dla szkoły niepublicznej?

Nie. Wysokość dotacji wynika wprost z ustawy i samorząd nie może jej dowolnie zmieniać.

Czy w 2026 roku będą obowiązywać nowe zasady dotowania przedszkoli?

Nie - prace legislacyjne trwają. Nowe zasady będą wprowadzane etapami po uchwaleniu ustawy.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać dotację?

Placówka musi przedstawić dane o liczbie uczniów/słuchaczy, dokumentację finansową oraz sprawozdania z wykonania dotacji.

